Dömötör Csaba: dübörög a csend, a Tisza csendje

2025. március 1. 20:00

Dübörög a csend, a Tisza csendje: miközben a világ nyilvánossága egy napja a Trump-Zelenszkij találkozóról beszél, Magyar Péter, aki a legkisebb levélrezdülésre is hat magáról készített képet és nyolc posztot rak ki, most a hallgatás fátylát tekerte magára - fogalmazott szombati Facebook-posztjában Dömötör Csaba.

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint mindenki minősít és állást foglal a háborús politika lezárása vagy folytatása ügyében, de nem úgy Magyar Péter. Az okokat elemezve Dömötör Csaba megállapította: a Tisza Párt elnöke azért hallgat, mert "a néppárti vonal most is kötelezi: Manfred Weberék és nagykoalíciójuk a béketárgyalások ellenére is robotpilóta üzemmódba kapcsolták a háborús politikát." Az sem zavarja őket, hogy amit képviselnek, annak nincs társadalmi támogatottsága - állapította meg.

Kifejtette: a néppárti politikusok "további feltétel nélküli támogatásról beszélnek, miközben Európa 53 ezer milliárd elköltésével feléli maradék gazdasági versenyképességét és tartalékait is".

Benne maradnak egy olyan politikában, amely Amerikában is megbukott, Európában pedig tragikus gazdasági károkat okozott - írta, megjegyezve: a hírek szerint most épp újabb 8 ezer milliárdnyi támogatást akarnak elfogadtatni, katonai eszközökre.

Magyar Péter és csapata ennek része - húzta alá Dömötör Csaba, rámutatva: "senki sem gondolhatja komolyan, hogy Manfred Weber jelölésének és a Tisza alá tolt gépezetnek nem kérik meg az árát." Mindig megkérik, hiába tagadják, vagy, ahogy ők mondják: egyfajta kötelesség a néppárti állásponthoz igazodni - emlékeztetett. Na, ezért csendes most a Tisza - tette hozzá.

mti