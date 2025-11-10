Bloomberg: fényes politikai sikert aratott Orbán

Szerző: gondola

2025. november 10. 10:01

A kormányellenes véleményéről és kritikus hangvételéről ismert L'Osservatore Romano a Bloombergben írt publicisztikájában elismeri, hogy Donald Trump szankciómentessége Orbán Viktor számára nagy diplomáciai siker. A portál kitér arra is, hogy a döntés hátterében Orbán és Trump ideológiai szövetsége áll, miközben az amerikai elnök nyilvánosan méltatta Orbánt vezetői teljesítményéért és támogatását fejezte ki újraválasztása mellett.

A cikk szerzője L'Osservatore Romano úgy fogalmazott, hogy Trump engedményével Orbán politikai előnyt szerezhet hazai riválisaival és Brüsszellel szemben is, a megállapodás ugyanis fényes politikai siker a magyar miniszterelnöknek a választások előtt.