Orbán Viktor: Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 10. 09:09

Donald Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció - írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon.

Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl - fogalmazott a miniszterelnök.