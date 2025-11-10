Börtönlázadás - 31 halott

Szerző: MTI

2025. november 10. 09:47

Ecuadorban legalább 31-en meghaltak az ország délnyugati részén fekvő Machala városban történt börtönlázadásban - közölte az SNAI ecuadori börtönfelügyelet. Szombatról vasárnapra virradó éjjel a börtönben fegyveres összecsapások törtek ki, amelyekben négy ember meghalt és legalább 34-en megsebesültek, köztük egy rendőr is - jelentette az Ecuavisa televíziós csatorna.

A SNAI szerint a fegyveres incidensben lőfegyvereket és robbanószereket is használtak. A SNAI tájékoztatása szerint ezt követően 27 rabot vasárnap délután holtan találtak a büntetés-végrehajtási intézetben. Halálukat "fulladás" okozta, de a halálesetek pontos körülményeit még vizsgálják - tette hozzá a hatóság, amely szerint "a felelős hatóságok a teljes körű kivizsgáláson dolgoznak". A rendőrség elit egységei beavatkoztak, hét személyt őrizetbe vettek, és a hatóságok szerint sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést a börtön felett. A lázadás összefüggésben állhat a kormány azon tervével, hogy egyes fogvatartottakat új, nagy biztonságú börtönbe helyeznek át, amelyet Daniel Noboa elnök egy másik tartományban építtetett, és amelyet ebben a hónapban terveznek megnyitni.