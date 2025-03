Harmadik lett a Tokaji borvidék fenntartható turisztikai projektje egy világversenyen

2025. március 6. 11:40

A természet és táj kategóriában harmadik lett a Tokaji borvidék fenntartható turisztikai projektje egy világversenyen - közölte szerdán a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. az MTI-vel.

A szervezet által benyújtott bodrogkeresztúri fenntartható turisztikai projektet a Green Destinations TOP100 Award versenyén díjazták Berlinben.

A projekt a helyi fehér gólyák védelmére épül, amelynek középpontjában Fülöp, Bodrogkeresztúr ikonikus gólyája áll. A madár 2006 óta élt a településen és tizenkét éven át minden telet Magyarországon töltött. Élete során harmincnál is több fiókának adott életet, 2018-ban pusztult el, amikor nekirepült egy villanyvezetéknek.

A gólya története kultuszt teremtett és számos látogatót vonz a térségbe. Ehhez kapcsolódva szerveznek minden évben futóversenyt Fülöp-naphoz kapcsolódva, valamint egy környezeti nevelési központ is létrehoztak, kifejezetten a gólyák bemutatására. Ezen túl számos, a gólyákra fókuszáló programmal várják a turistákat, évente rendeznek gólyagyűrűzést, egy pincészet pedig Fülöpről nevezte el az egyik borát is. A Fülöp, a gólya táborban vízi turisztikai programokat szerveznek, amiben a Bodrog és a Bodrogzug élővilágát mutatják be.

Nagy Júlia, a Green Destinations magyarországi képviseletének vezetője azt MTI-vel azt közölte, két év alatt sikerült eljutni odáig, hogy a magyar projektek olyan versenytársakkal szemben is versenyképesek, mint Japán, Tajvan, Szlovénia, Mexikó, az Egyesült Államok, vagy éppen Portugália.

Az ITB Berlin idegenforgalmi kiállítás- és szakvásáron 2014 óta minden évben hat különböző kategóriában díjazzák a leginspirálóbb kezdeményezéseket a fenntartható turizmus területén. A természet és táj kategóriában az első helyet mexikói, a másodikat pedig egy ausztrál kezdeményezés szerezte meg.

Nem az első nemzetközi elismerést kapta a borvidék, Tokaj 2023-ban az ENSZ Turisztikai Világszervezetének Best Turism Village díját érdemelte ki.

MTI