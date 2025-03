Labdarúgó NB I - A 91. percben egyenlített Zalaegerszegen az MTK

2025. március 8. 20:46

Az MTK Budapest a 91. percben egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott az utolsó negyedórában emberhátrányban futballozó Zalaegerszeg otthonában a labdarúgó NB I 23. fordulójának szombati játéknapján.

A ZTE ezzel együtt hazai pályán immár öt meccs óta veretlen.

23. forduló:

Zalaegerszegi TE-MTK Budapest 1-1 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2616 néző, v: Csonka

gólszerzők: Croizet (3.), illetve Polievka (91.)

piros lap: Esiti (76.)

sárga lap: Bakti (54.), Nyíri (62.), Szendrei (84.), Evangelu (94.), illetve Molnár R. (41.), Kovács P. (88.), Kata (94.)

ZTE:

Gundel-Takács - Nyíri, Csóka, Evangelu, Szendrei - Sankovic - Dénes (Krajcsovics, 74./Várkonyi 80.), Sajbán (Kiss B., a szünetben), Bakti (Esiti, 74.), Mim - Croizet (Almási, 80.)

MTK Budapest:

Demjén - Hej, Varju, Végh, Kovács P. - Kata, Kosznovszky (Horváth A., 72.)- Molnár R. (Németh K., 59.), Bognár (Stieber, 72.), Gruber (Polievka, 80.) - Jurina (Molnár Á., a szünetben)

A gyorsan bekapott gól után átvette az irányítást a vendégcsapat, de hiába játszott fölényben, helyzetet nem tudott kialakítani. A félidő derekától aztán ismét aktívabbá vált a ZTE, több veszélyes kontrát is vezetett, s a vezető találatot jegyző Croizet, illetve Dénes révén három-négy további gólt is szerezhetett volna, de a ziccerek sorra kimaradtak.

A második játékrész első gólszerzési lehetősége is a ZTE francia játékosáé volt, de lövését védte Demjén. A fővárosi kék-fehérek támadásaiból továbbra is hiányzott az ötlet, az átütőerő, a hazai védelem stabilan állt a lábán. A hajrához közeledve aztán megfogyatkozott a zalai csapat: az egy perccel korábban beállt Esiti piros lapot érően szabálytalankodott Gruberrel - hátulról rálépett a bokájára -, így gyakorlatilag labdához sem érve már mehetett is zuhanyozni.

Csonka játékvezető VAR-vizsgálat után hozta meg döntését a kiállításról. Az utolsó negyedórában az MTK hajtott az egyenlítésért, a fáradó házigazdák pedig próbálták őrizni előnyüket, de előbbi csapat járt sikerrel, így a ZTE hiába játszott a találkozó nagy részében jobban ellenfelénél, végül csak egy pontot szerzett.

mti