Ötórás koncertet adnak

2025. március 9. 11:04

A Depeche Mode ismert dalai magyar előadóktól hangzanak el november 27-én a fővárosi MVM Dome-ban egy öt órán át tartó koncerten.

A 101 Hang Depeche Mode Special Tribute produkcióban 101 művész működik közre (a szám a brit zenekar 1988-ban megjelent 101 című amerikai koncertalbumára utal). A fellépők között lesz Radics Gigi, Pásztor Anna, Lotfi Begi, Bernáthy Zsiga, a Magyar Nemzeti Férfikar, a Hungarian Studio Orchestra - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

"A produkciót rajongók hozzák létre rajongók számára. Az MVM Dome november 27-én a 101 Hang koncertsorozat első állomása, azt követően a projekt elindul és bejárja Európa nagyvárosait" - idézte Petke Balázs rendezőt a közlemény.

Az 1980 óta létező, és két alapító taggal, Martin Gore-ral és Dave Gahannel ma is aktív, ikonikus zenekartól mások mellett olyan világhírű dalok hangzanak el az MVM Dome-ban, mint az Enjoy the Silence, a Wrong, a Strangelove vagy a Walking in My Shoes. A színpadon ötvenfős szimfonikus zenekar és a 45 fős Magyar Nemzeti Férfikar is közreműködik.

A koncertblokk során folyamatosan váltakoznak a különböző zenei megoldások, amelyekre egy-egy dal épül. Mint írták, lesz, amikor Radics Gigi ad elő egy Martin Gore-hoz köthető balladát zongora, vokalisták és a szimfonikus zenekar kíséretével, de Lotfi Begi saját DM-verzióval áll ki a színpadra, Pásztor Anna pedig saját előadásmódjában idéz meg egy karcos slágert. A művészekben és a szervezőkben a közös: mindenki Mode-rajongó.

Két fiatal tehetség is főszerepet kap a produkcióban: Fehér Lili Cziffra-díjas zongoraművészként és énekesnőként, Arany Timi pedig - szintén énekesnőként - a keményebb, karcosabb hangzást képviselve.

További információ: www.101hang.hu

mti