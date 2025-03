Szoboszlai Dominik: csak a Premier League- és a BL-serleg hiányzik

2025. március 11. 07:09

Saját bevallása szerint a Premier League- és a Bajnokok Ligája-serleg hiányzik a boldogságához Szoboszlai Dominiknak, a Liverpool válogatott labdarúgójának.

Az angol listavezető klub edzőközpontjában rendezett zártkörű sajtóbeszélgetésen a magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, előzőleg nem élete meccsét játszotta, de még így is kapott pozitív visszajelzést, méghozzá Arne Slot vezetőedzőtől, aki gépnek nevezte őt.

"Odafigyelek magamra minden téren. Óvatosabbak vagyunk a klubnál, másként csinálom a hétköznapokat. Tavaly ilyenkor már két sérülésen voltam túl, most szerencsére ezek elkerülnek. Most is motivált vagyok, de egy éve talán túlságosan is az voltam, minden meccsen játszani akartam, még a hatodik ligás ellenféllel szemben is a kupában, vagy az Európa-ligában, amikor már továbbjutottunk. Első szezonnak ez sok volt, a Bundesligában nem futottam annyit, mint itt az első évadban" - mesélte, hozzátéve, már tudja kontrollálni, mire kell odafigyelnie, emellett többet jár edzőterembe, és jobban figyel a regenerációra.

"Sok mindenben változtam az elmúlt másfél évben, többet futok, és a gondolkodásom is más lett abban a tekintetben, hogy mit akarok elérni, mik a céljaim és ehhez milyen lemondásokra van szükség" - tette hozzá.

Mint elmesélte, a csapattal szoros napirend szerint élnek, és lényegében az egész napot az edzőközpontban tölti, vagy utazik, vagy a meccs előtti program szerint él. Arról is beszélt, hogy Arne Slot mit változtatott meg a csapat játékán ahhoz képest, amilyen Jürgen Klopp alatt volt:

"Teljesen más a gondolkodásuk. Kloppnál a harc és a küzdelem dominált, no meg a mélységi passzok, a beadások, a labdaszerzés a letámadás. Arne Slot mindent aprólékosan megtervez. Ha oda passzolsz, akkor oda mozog a társad, és akkor neked ezt kell csinálni. Ez csak gyakorlás kérdése, a meccsen pedig mindenki betartja a taktikai utasításokat, szóval ez nagyon jó."

A Paris Saint-Germain elleni, keddi BL-nyolcaddöntős visszavágóval kapcsolatban – az első meccset idegenben megnyerte a Liverpool 1-0-ra – Szoboszlai Dominik szűkszavúan nyilatkozott: "Biztos, hogy nem ugyanaz lesz, mint Párizsban. Azt kell mondanom, hogy soha nem találkoztam még olyan jó ellenféllel, mint a PSG."

Arra, hogy jelölték a Premier League-ben a hónap játékosa-címre, csak annyit mondott: "Ha megnyerem, akkor örülök, de fontosabb, hogy vasárnap nyerjük meg a Ligakupa-döntőt a Wembley Stadionban, és előtte van még a PSG elleni meccs is."

Ezután rátért arra, hogy noha a világ legnagyobb stadionjaiban játszik, a kedvence mégis Magyarországon található:

"A Puskás az. Németországban hasonló a hangulat, ott vannak ultrák, és egész meccsen zeng a stadion. Angliában nincsenek ilyen csoportok, de a stadionnak van egy átlagos hangja, vagy a kapu mögöttiek szétüvöltik a stadiont. A Puskás Aréna teljesen más érzést ad."

A beszélgetésben szóba került a válogatott következő, törökök elleni Nemzetek Ligája-meccse is.

"Addig azért van még egy pár meccs, de az is egy nagyon nehéz találkozó lesz. Már felkészítettük egymást, hogy a szurkolók odateszik majd magukat. Van egy rendszeres videós megbeszélésünk a válogatottal, és szó volt már erről. Nem mindenki játszott ilyen stadionokban, készülnünk kell a hangulatra és reméljük, nem veszi majd senki nyomásnak. Nehéz lesz, jó ellenéllel is találkozunk. Aztán otthon kellenek majd a mi szurkolóink is" - fejtette ki, hozzátéve, szerinte Dárdai Bence hasznára lesz a csapatnak, mivel a német élvonalban szerepel, és minden ilyen játékosra szüksége van az együttesnek.

A Premier League-ben tíz fordulóval a vége előtt tizenöt pontos előnnyel vezető Liverpool játékosa elmondta, ritkán nézi a riválisok meccseit a televízióban, mert megpróbál a szabadidejében minél kevesebbet foglalkozni a focival. Végül azt is elárulta, mi hiányzik a boldogságához.

"A Premier League- és a BL-serleg." Arra kérdésre pedig, hogy mi lesz akkor, ha mindkettőt megszerzi, mosolyogva így választolt: "Akkor megnyerem még egyszer!"

