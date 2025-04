Los Angelesben ott lesznek az orosz és a fehérorosz sportolók is

2025. április 7. 14:00

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint az orosz és a fehérorosz sportolók a 2028-as Los Angeles-i olimpián már részt vehetnek majd azután, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) közgyűlése Kirsty Coventryt választotta a szervezet következő elnökének.

Az államtitkár a Nemzeti Sportrádió hétfői műsorában arról beszélt, hogy a 41 éves zimbabwei sportvezető NOB-elnökké választása nem meglepetés, mert a négy legesélyesebbnek tartott jelölt közé tartozott. Coventry személye ugyanakkor több szempontból újdonság a NOB történetében, mert a legfiatalabb, az első afrikai, s egyben az első női elnöke lesz a szervezetnek.

"A magyar álláspont az orosz és a fehérorosz sportolók ügyében 2022 márciusa óta ugyanaz, és mi ezt is képviseljük a sportpolitikában, illetve a sportdiplomáciában. Nagyon rossz szankció ugyanis, hogy a sportolókat büntetjük. Egyrészt Magyarország egyszer már kárvallottja volt egy olyan olimpiának, ahonnan el voltak tiltva bizonyos régiók sportolói, másrészt kifejezetten nem látjuk etikusnak és a sport szellemiségével összhangba hozhatónak, ha olyan embereket, akiknek az egész életük a nagy nemzetközi sportversenyekre való felkészüléssel telt, tőlük teljesen független körülmények miatt azzal büntetnek, hogy nem mérettethetnek meg"- fogalmazott Schmidt Ádám arra reagálva, hogy Coventry azt nyilatkozta, engedné a háborús konfliktusban álló országok sportolóit versenyezni.

"Los Angelesben szerintem ott lesznek az orosz és a fehérorosz sportolók is. Mi az első pillanattól ezen az állásponton voltunk, és minden olyan hazai rendezésű nemzetközi sportesemény kapcsán engedtük is őket versenyezni, amelyen erre lehetőség volt. Természetesen ebben a kérdésben a nemzetközi sportági szakszövetségek illetékesek dönteni, de a NOB ezek felett áll, és ha ezt a testtartást veszi fel, az szerintem jó üzenet a sportvilág számára"

- jelentette ki Schmidt Ádám.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Magyarország a sportlétesítmények szempontjából az elmúlt 15 évben sokat lépett előre, és ha a tatai edzőtábor felújítása lezajlik, akkor a hazai sportinfrastruktúra-hálózat mindent meg tud adni a legmagasabb szintű felkészüléshez.

"Érdemi beszélgetést szeretnék lefolytatni a sportági szakszövetségek vezetésével az úgynevezett voucher-rendszer bevezetéséről. Ha ugyanis Tata elkészül, akkor a melegégövi edzőtáborokat és a sportágspecifikus - például vitorlázás - igényeket leszámítva minden adott lesz ahhoz, hogy itthon tudjanak felkészülni a sportolók a nagy nemzetközi eseményekre. Ezért a sportági szakszövetségeket arra fogjuk buzdítani és idézőjelben kötelezni, hogy a sportolóik Magyarországon készüljenek, és azt a pénzt, amit az államtól kapnak, az állam által felépített és fenntartott létesítményekben költsék el" - mondta.

A sportolókat megillető állami jutalmakkal és járadékokkal kapcsolatban Schmidt Ádám emlékeztetett rá, tavaly októberben érezte úgy, hogy eljött a pillanat ennek a felülvizsgálatára.

"Azt is gondoltam ugyanakkor, hogy ne mi, a Hold utcában döntsünk ebben a kérdésben, ezért bevontam a köztestületi vezetőket, akik a saját elnökségükkel egyeztettek és kialakult ebből a köztestületi álláspont. Ezt elküldték nekünk februárban, most pedig ütköztettük az álláspontjainkat a köztestületi vezetőkkel. Ennek lett is eredménye, de ez azért nem publikus még, mert törvényt és különböző jogszabályokat is módosítani kell annak érdekében, hogy részletes tájékoztatást tudjunk adni az elért eredményekről" - számolt be a részletekről az államtitkár. Hozzátette, annyit előzetesen elmondhat, hogy azok a változások, amelyek bevezetésre kerülnek, "egyöntetűen pozitív irányúak lesznek a sportvilág szereplői számára".

mti