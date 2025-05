Letölthető információs csomaggal segít az Internet Hotline

2025. május 7. 14:09

Az iskolák honlapján is elhelyezhető, közérthető tájékoztatással segíti az intézményeket a köznevelési törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségük teljesítésében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2011 óta működő jogsegélyszolgálata, az Internet Hotline (IH) - jelentette a Gondolának az NMHH.

2024 júliusa óta a köznevelési intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a tanulók és hozzátartozóik az NMHH által működtetett internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat, azaz az Internet Hotline elérhetőségét megismerhessék. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást az iskoláknak egy jól látható helyre kell kifüggeszteni, de a törvény további tájékoztatási lehetőségeknek is teret enged.

Az NMHH a Klebelsberg Központ közreműködésével a szeptemberi tanévkezdésig eljuttatta az IH elérhetőségeit tartalmazó, tájékoztató plakátokat a tankerületi központok fenntartásában lévő intézményekbe. A hatóság célja, hogy a plakátok további intézményekben is kikerülhessenek, ezért az együttműködések körét tovább bővíti – ennek köszönhetően már a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz is eljutottak a tájékoztatók.

Az IH minél több, bajban lévő vagy sérelmes tartalmat észlelő bejelentőnek szeretne hatékony segítséget nyújtani, ezért egy közérthető, az intézményi honlapokon, illetve egyéb digitális felületeken is elhelyezhető információs csomagot állított össze, ezzel is elősegítve a hotline minél jobb megismerését a gyermekek, szüleik és pedagógusaik részére. A rövid ismertetőből tájékozódhatnak arról is, hogy miként lehet bejelentést tenni és pontosan mi történik a jelzés beérkezését követően.

Fontos volt, hogy a tájékoztatóból a gyermekek is pontosan értsék, milyen problémával fordulhatnak az IH-hoz és annak megoldására milyen segítséget kaphatnak, ezért a hatóság a tájékoztatást gyermekeknek szólóan, „gyermekbarát nyelvezettel” is elkészítette. Az IH a gyermekektől érkező bejelentések esetén is érzékenyen, számukra megnyugtató, bizalmi légkört teremtve jár el, ezt tükrözi az elkészített dokumentum is.

Az információs csomag az IH honlapjáról (https://nmhh.hu/internethotline/letoltesek) bármikor, korlátlan példányszámban letölthető. A csomag tartalmazza az iskolákban elhelyezett plakátokat pdf formátumban, illetve 1-1 pdf dokumentumot, amelyben mind a felnőtteknek, mind a gyermekeknek szóló tájékoztatás helyet kapott.

Azok a szülők és pedagógusok, akik nyomtatott plakátot is szeretnének igényelni intézményük részére, az alábbi e-mail címen megtehetik: plakat@internethotline.hu.

Az Internet Hotline-ról bővebben az alábbi linken érhető el tájékoztatás: https://internethotline.hu/

Az alábbi videóban Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője beszél. A videó szabadon beágyazható és felhasználható: https://youtu.be/5wUEnxOUk7A

gondola