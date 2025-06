Szijjártó Péter: Meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát

A kormány a jelenlegi rendkívül bizonytalan nemzetközi környezetben is meg fogja őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, ahogyan tette ezt az eddigiekben is, a migrációs krízis, a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború során – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

2025. június 23. 11:16

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Brüsszelbe, hogy fontos és nehéz hét lesz ez a mostani, miután egyre súlyosbodó, egyre durvább háborúk zajlanak Magyarország körül, s szinte már napi rendszerességgel hivatkoznak nukleáris képességekre, atombombákra, nagyon erős az eszkalációs kockázat. „Nem túlzás azt állítani tehát, hogy a veszélyek korában élünk. Egy olyan korszakban, amikor is minket, magyarokat is folyamatosan próbálnak belenyomni a háborúba” – hangsúlyozta

„Mi meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát. Mi garantáljuk, hogy Magyarországot nem tudják belenyomni semmilyen háborúba, megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát a veszélyek korában, a háborús eszkaláció korában” – szögezte le. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a kormány a jelenlegi rendkívül bizonytalan nemzetközi környezetben is meg fogja védeni hazánk békéjét és biztonságát, pontosan úgy, ahogy tette ezt migrációs válság, illetve a koronavírus-járvány járvány során is, és pontosan úgy, ahogy eddig is sikerült kívül tartani az országot az ukrajnai háborúból.

„Ezt tesszük a héten is Brüsszelben a külügyminiszteri tanácsülésen, Hágában a NATO csúcstalálkozóján és ismételten Brüsszelben az Európai Tanács ülésén” – összegzett.

MTI