Megkoszorúzták a nácik elleni harcokban elesett magyar katonák síremlékét Dél-Csehországban

2025. május 8. 20:06

Megkoszorúzták a második világháború utolsó napjaiban egy német SS-különítmény elleni harcban elesett magyar honvédek és cseh katonák közös síremlékét csütörtökön a dél-csehországi Zlatá Koruna község temetőjében.

A Cesky Krumlovhoz közeli település helyi önkormányzata által megrendezett hagyományos megemlékezés résztvevői először koszorúkat és virágokat helyeztek el az első és a második világháború helyi áldozatainak emelt, a ma Zlatá Koruna részét képező Rájov főterén lévő emlékműnél, majd átvonultak a Zlatá Koruna-i temetőben lévő sírokhoz.

Az emlékműnél és a síroknál, ahol öt magyar katona és hét helyi polgár van eltemetve, a helyi önkormányzaton és a társadalmi szervezeteken kívül a prágai magyar diplomáciai képviselet és a prágai magyar kulturális központ diplomatái is koszorúkat helyeztek el. Magyarország prágai diplomáciai képviselete nevében Baranyi András nagykövet koszorúzott, de a síremléken a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége is koszorút helyezett el. A szervezet prágai helyi egyesülete kezdeményezésére a cseh fővárosból is egytucatnyi magyar érkezett Zlatá Korunába.

A koszorúzás után ünnepi magyar kulturális műsort tartottak a helyi kolostorban és kulturális központban, amelyet részben a CSMMSZ, részben a prágai Liszt Intézet szervezett. Az emlékműveknél és a síroknál a Honvéd nevet viselő csehországi hagyományőrző egyesület tagjai álltak díszőrséget a korabeli magyar királyi hadsereg egyenruháiban.

A Honvéd egyesület a Magyar Királyi Honvédség 1938-1945 közötti cseh- és morvaországi tevékenységével foglalkozik. Tagjai lehetőségeikhez képest ápolják, időnként rendbe teszik a második világháború végén cseh területen elesett magyar katonák síremlékeit.

Zlatá Korunába 1945 áprilisában érkeztek a magyar katonák, akiknek a nyilasok parancsára Nyugat felé kellett visszavonulniuk. A Zlatá Korunába érkező magyar katonák a 11. magyar lőszerraktár 43 fős őrségét alkották. Ez az alakulat kapcsolatba került a cseh felkelőkkel, és együttműködött velük. Először fegyvereket adtak a cseheknek, majd a háború utolsó napjaiban a harcokba is bekapcsolódtak. Egy híd birtoklásáért kialakult többórás tűzharcban a német SS-különítmény öt magyar katonát ölt meg. A magyar hősi halottakat - Bense Pált, Gergely Mihályt, Krivjanek Györgyöt, Balázs Lajost és Berkes Mátyást - Zlatá Koruna temetőjében katonai tiszteletadással, a magyar himnusz hangjai mellett helyezték örök nyugalomra, és később díszes síremléket emeltek nekik.

A Zlatá Koruna-i megemlékezés előtt a CSMMSZ és a magyar nagykövetség képviselői megálltak a Tyn nad Vltavou kisvároshoz közeli Kolodeje nad Luznicíben eltemetett két magyar katona - Gergely János és Duba Lajos - sírjánál is, akiket a háború utolsó napjaiban ott végzett ki egy SS-egység.

A két fiatal magyar katonát azért végezték ki a nácik, mert fegyvereket adtak át a cseh felkelőknek. A település azon részét, ahol kivégezték és eltemették őket, a mai napig is úgy nevezik, hogy U Madaru (A magyaroknál).

A kolodejei megemlékezésen is képviseltette magát a helyi önkormányzat, a polgármester-helyettes ünnepi beszédben emlékezett meg a 2. világháború utolsó napjaiban történt eseményekről.

A Zlatá Koruna-i megemlékezésen Bábolna polgármestere is részt vett. A két település 2023-ban testvérvárosi együttműködési szerződést írt alá.

MTI