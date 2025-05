AM: a magyar borászat jövője a minőség és az innováció

2025. május 14. 09:02

A magyar borok képesek felvenni a versenyt a világ legnevesebb borvidékeivel minőség, sajátosság és sokszínűség tekintetében. Az ágazat jövője az innovációban rejlik - mondta Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium (AM) agrárpiacért felelős helyettes államtitkára a szaktárca közleménye szerint a 44. Országos Borverseny ünnepélyes megnyitóján, kedden, Budapesten.

A tárca tájékoztatása szerint a helyettes államtitkár kiemelte: a megfelelő technológia, infrastruktúra megléte kiemelten fontos, ezért csak fejlesztésekkel biztosítható, hogy a szőlő-bor ágazat igazodni tudjon a változó fogyasztói igényekhez.

Az agrártárca a KAP Stratégiai Tervben támogatja többek közt a szőlőültetvények korszerűsítését, a beruházásokat, a promóciót és az innovációt.

Ezen célokra az idei évben közel 28 millió euró, a 2024-2027-es időszakra pedig összesen közel 112 millió euró forrás áll rendelkezésre.

A pályázatokról szólva elmondta, a támogatási kérelmek benyújtási időszakait az agrártárca úgy módosította, hogy azok jobban igazodjanak a termelők igényeihez. Új elemként indul az innovációs beruházási támogatás, ebben a tervezett felhívásban olyan új technológiák, eljárások bevezetésének támogatása válik lehetővé, amelyek révén az ágazat szereplői új piacokat, fogyasztókat érhetnek el.

A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatása július 20. és augusztus 15. között igényelhető, míg a beruházási támogatások 2025. november 15. és december 15. között.

Tarpataki Tamás hozzátette, kiemelt területet jelentenek a promóciós pályázatok is, a kül- és a belpiaci promóciós támogatási kérelmeket június 30-ig lehet benyújtani.

A borpiaci trendek megkövetelik azt, hogy a csendes borok mellett olyan új termékekkel is megjelenjenek a borászatok, mint a habzóbor, a pezsgő, a murci, a must, alkoholmentesített borok, koktélok vagy éppen a szőlőmagolaj. Mindez pedig fejlesztést és új ismereteket követel meg az ágazat szereplőitől - húzta alá Tarpataki Tamás a közlemény szerint.

Az ágazat exportteljesítményét ismertetve a helyettes államtitkár kiemelte, hogy 2003 óta a legmagasabb exportvolument könyvelhette el az ágazat a tavalyi évben.

A mennyiségi növekedés 12 százalékos volt, ami 1,4 millió hektolitert jelent, az értéknövekedés pedig 16 százalékos, amely közel 20 millió eurós többletet jelentett.

Az export növekedése egyértelműen jelzi a nemzetközi piacok fontosságát.

A további előrelépéshez az exportpiacok bővítése és a termékek versenyképességének növelése kulcsfontosságú - hangsúlyozta Tarpataki Tamás a közlemény szerint.

MTI