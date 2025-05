Csak blöffön alapul a klímahisztéria

2025. május 21. 10:33

A nettó zéró kibocsátás értelmetlen: egy tanulmány, amely megkérdőjelezi az emberi kibocsátás klímamodellekben és a klímapolitikában feltételezett szerepét.

ADELAIDE, Ausztrália — 2025. május 20. —A Science of Climate Change című folyóiratban megjelent úttörő tanulmány megkérdőjelezi az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) azon klímamodelljeinek érvényességét és megbízhatóságát, amelyekre a Párizsi Éghajlatváltozási Megállapodás és a „nettó zéró” szakpolitikák elfogadása épül.

Dr. Kesten C. Green – a Dél-ausztráliai Egyetem előrejelzési szakértője, A tudományos módszer: hasznos ismeretekhez vezető út (The Scientific Method: A Guide to Finding Useful Knowledge (Cambridge University Press, 2022) című könyv társszerzője – és Dr. Willie Soon, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet asztrofizikusa kimutatták, hogy a hőmérséklet-előrejelzések összehasonlításában az antropogén (emberi eredetű) változót tartalmazó IPCC-modellek csúnyán kudarcot vallanak a független mérésekkel alátámasztott, napsugárzás-változót tartalmazó modellekkel szemben. Sőt még azokkal az előrejelzésekkel szemben is, amelyek szerint a hőmérséklet megegyezik a történelmi átlaggal.

A “Hasznosak-e a klímamodell-előrejelzések a szakpolitika-alkotás számára? A változó megválasztásának hatása a megbízhatóságra és az előrejelző érvényességre (Are Climate Model Forecasts Useful for Policy Making? Effect of Variable Choice on Reliability and Predictive Validity”) című tanulmány a hőmérsékletváltozásra különféle okokat feltételező modellhipotéziseket tesztelt. Volt közöttük antropogén (főként szén-dioxid-kibocsátást jelentő) változót tartalmazó modell, aztán olyan modell, amelyben az IPCC által preferált napsugárzás-változó is szerepelt, valamint két további – független napsugárzás-változót tartalmazó – modell. A modelleket az északi félteke 1850 és 2018 közötti éves szárazföldi hőmérsékleti átlagok előrejelzésére tesztelték: az egyik idősorban a városi adatokat is figyelembe vették, a másikban a városi hősziget (Urban Heat Island, UHI) hatásának kiküszöbölése érdekében a városokon belül mért hőmérsékleti értékeket kihagyták.

Az eredmények meglepőek voltak: az antropogén változót, illetve az IPCC napsugárzás-változóját is tartalmazó IPCC modellek akár 4°C-ot elérő előrejelzési hibát is produkáltak az északi félteke olyan szárazföldi hőmérsékleteinek előrejelzésében, amelyeket a modellbecsléshez nem használtak fel. A “csak vidéki” hőmérsékletek előrejelzésében pedig a hiba elérte a 20°C-ot is. A független napsugárzás-változós modellek hibái valamennyi szárazföldi hőmérsékleti érték előrejelzésében általában jóval kisebbnek bizonyultak, mint 1°C, a vidéki hőmérsékletek előrejelzésében pedig szinte kivétel nélkül 1°C alatt maradtak.

A szerzők úgy találták, hogy míg a független napváltozók fizikai ok-okozati összefüggést tükröznek – a hőmérséklet a napsugárzás erősödésével párhuzamosan emelkedett –, az IPCC változók esetén nem ez a helyzet. Az IPCC napsugárzás-változója az 1850 és 2018 közötti időszakban alig változott, és ~1970-től (attól az időszaktól kezdve, amikor az új jégkorszaktól való félelmet felváltotta a globális felmelegedéstől való félelem) a magasabb hőmérséklet gyengébb besugárzással járt együtt. Hasonlóképpen, az IPCC antropogén változója 1970 előtt nem volt a hőmérséklettel összefüggésben, utána viszont erős pozitív kapcsolatot mutatott, ami egyenértékű a fizika megkérdőjelezésével.

Dr. Green a szakpolitikai következményeket illetően kifejtette: „Eredményeink arra utalnak, hogy az IPCC-féle modellezés nem támasztja alá azt a hipotézist, miszerint az emberi szén-dioxid-kibocsátásnak jelentős hatása volna a globális hőmérsékletre. Bármennyire is kellemetlen a döntéshozók számára, a Föld klímaváltozásait továbbra is a napsugárzás kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan változásai, valamint a vulkánkitörések határozzák meg. A valóságtagadó szakpolitikák azzal járnak, hogy a nagy többségre hatalmas költségterhet rónak, és csak egy elenyésző kisebbség javát szolgálják.”

Magyar fordítás: Szarka László Csaba (2025. május 21.)

Willie Soon kiegészítése: „A legnagyobb figyelmet annak a kérdésnek kell szentelni, hogy van-e összefüggés a Föld időjárása és a naptevékenység ingadozása között. Ha igen,az a meteorológia számára egyenesen tragikus lenne, mivel nyilvánvalóan azt jelentené, hogy az időjárás előrejelzéséhez először a naptevékenységet kellene előre jelezni." (Andrej Szergejevics Monin (1973): Az időjárás-előrejelzés, mint fizikai probléma, 150. o., MIT Press, Cambridge, MA)



