Magyar siker Svájcban

2025. június 22. 19:08

Sokan megpróbálták már elképzelni a bor és a mámor istenét. Ez leginkább Michelangelónak sikerült, akinek szobra ma is megcsodálható a firenzei Museo Nazionale del Bargellóban.

Aki viszont most szeretné látni a görögök és rómaiak által is tisztelt istent, annak Svájcba kell utaznia, ahol egy magyar művész, Kovács Zsolt is életre kelti Dionüszoszt, a világhírű Béjart Ballet társulatában.

A Budapesten született táncos szerint: rengeteg magyar hang hallatszik a színházi szünetekben a Béjart Ballet előadásain, Lausanneban. Reméli, hogy ez a darab is turisztikai vonzerővé válik.

A néhány napja tartott premier után, hatalmas tapssal honorálta a közönség a magyar táncos előadási módját. Az előadás szünetében többen úgy véltéj, ha ma élne Michelangelo, akkor a bor, a mámor és a színház istenének teste nem csak márványból lenne – hanem izomból, mozdulatból, élő lélegzetből is.

Szerintük, ha Michelangelo ma dolgozna, elsőként talán nem vésőért nyúlna, hanem egy balett-terem ajtaját nyitná ki. Ott találná meg egyik modelljét: Kovács Zsolt Vencelt. A darab legnagyobb kritikusai szerint, a magyar táncos nemcsak eljátszotta a görög istent, hanem meg is testesítette azt színpadi jelenlétével.

Az interneten található egyik hozzászolás szerint: „ A magyar táncos teste nemcsak eszköz ebben a darabban, hanem egyfajta jelentés. Minden izma a történet egy sorát mondja el. Minden mozdulata a színpadon a bor mámora, a hatalom, a dionüszoszi extázis egyfajta megidézése. Mozgása a színpadon egyszerre kelt vágyat és zűrzavart. Ő azok közé az isteni adottságokkal rendelkező alkotók közé tartozik, akik testükben hordozzák a művészetet.”

A magyar táncos mostani fellépésének jelentőségére jól rávilágít, hogy utoljára 53 éve kapott vezető szerepet magyar művész a világhírű társulat jogelődjében.

drdance.net

Markó Iván 1972-ben kapta első főszerepét Maurice Béjart „XX. Század Balett” (Ballet of the 20th Century) társulatában: a Tűzmadár címszerepében debütált szólistaként.

Ez a szerep nyitotta meg az utat nemzetközi karrierje előtt: az elkövetkező hét évben Béjart vezető szólistájaként táncolta a legendás produkciót – amellyel 1974-ben a világ tíz legjobb táncosa közé választották.

OS