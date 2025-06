A közel-keleti rizikó miatt összeült a Védelmi Tanács

Az iráni-izraeli háború hatásai el fogják érni Európát: tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk – figyelmeztette a társadalmat a miniszterelnök.

Utoljára frissítve: 2025. június 22. 20:35

2025. június 22. 20:19

A kormányfő érkezik a tanácsülésre - kormany.hu

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt összehívtam a Védelmi Tanács ülését – jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor.

Az iráni-izraeli háború hatásai el fogják érni Európát: tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk – jelezte a miniszterelnök.

Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert nem engedtük, hogy bevándorló-országgá tegyék Magyarországot. A szükséges lépéseket megtesszük, hogy továbbra is garantáljuk Magyarország békéjét és biztonságát – tette világossá a kormányfő.

Három kockázat

„Most ért véget a Védelmi Tanács ülése, amit azért hívtam össze, mert az iráni-izraeli háború tegnap este egy új szakaszába lépett az amerikai bombázásokkal. A konfliktus bár földrajzilag messze van tőlünk, mégis három veszélyt hoz elénk. Három veszéllyel szembe kell néznünk. Először is a terror-fenyegetettséggel, megvédtük magunkat a migrációtól ezért mi nem vagyunk bevándoló-ország, így most a terror-fenyegetettséggel szemben is tudunk majd eredményesen védekezni. Figyelnünk kell a migrációs nyomásra, minden közel-keleti konfliktus után megnövekszik a nyomás a déli határainkon. A belügyminiszternek erre figyelnie kell, erre ma utasítottam is, és végül szembe kell néznünk az energiahordozók árának további emelkedésével, ez egy komoly veszély, ezért most le kell venni Brüsszelben az orosz energia tilalmára vonatkozó szabályozásokat, illetve tilalmakat, épp elég baj nekünk az iráni-izraeli háború energiahordozókra gyakorolt negatív hatása” – hangzott el a kormányfő bejelentésében.

kormany.hu