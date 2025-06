Billy Joel életéről szóló dokumentumfilmmel nyílt meg a 24. Tribeca Filmfesztivál

2025. június 5. 12:06

Az ötszörös Grammy-díjas Billy Joel életéről szóló dokumentumfilm premierjével nyílt meg szerdán a 24. Tribeca Filmfesztivál New Yorkban - számolt be róla a Deadline.com.

A kétrészes Billy Joel: And So It Goes rendezője Susan Lacy a legendás művész életét és zenei pályafutását interjúkon, házivideókon, fellépéseiről készült felvételeken keresztül mutatja be.

A premieren mások mellett a film executive producere, Tom Hanks, valamint a fesztiválalapító Robert De Niro és Jane Rosenthal, továbbá Mariska Hargitay és Whoopi Goldberg is ott volt.

A június 15-ig tartó mustrán több mint 100 játékfilmet, premiereket, beszélgetéseket és találkozókat kínálnak a szervezők.

Jane Rosenthal a fesztivál előtt különösen az idei mustra zenés produkcióira hívta fel a figyelmet, kiemelve többek között a Victory című 25 perces rövidfilmet, amelyben Idris Elba, Slick Rickés Nas szerepel, valamint a Turnstile rockbandáról szóló Turnstile: Never Enough című filmet.

A filmfesztiválon műsorra tűzik Rose Byrne és Octavia Spencer főszereplésével a Tow című drámát, Kevin Bacon és Kyra Sedgwick közreműködésével a The Best You Can című románcot, és a Lucy Liuval forgatott Rosemead című családi drámát is.

A New York-i filmfesztivál közönségének az animációs siker nyomán készült Így neveld a sárkányodat élőszereplős játékfilmváltozatát is levetítik, amelynek szereposztásában Mason Thames, Nico Parker és Gerard Butler látható.

A gazdag dokumentumfilmes merítésben mutatják be többek között az Andy Kaufman Is Me, a Barbara Walters: Tell Me Everything és a Kerouac's Road: The Beat of a Nation című alkotásokat.

A Tribeca Filmfesztivált a New York-i ikertornyok elleni 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően alapította Robert De Niro és Jane Rosenthal, hogy segítsenek a manhattani helyszín gazdasági és kulturális újjáélesztésében.

MTI