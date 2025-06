Putyin: több mint 80 ezer légi célt semmisített meg az orosz légvédelem

2025. június 13. 07:08

Több mint 80 ezer légi célt, köztük mintegy 7500 korszerű műveleti-harcászati rakétát és manőverező robotrepülőgépet semmisített meg a "különleges hadművelet" kezdete óta az orosz légvédelem - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2027–2036 közötti állami fegyverkezési programról csütörtökön megtartott tanácskozáson.

Putyin szerint az új orosz állami fegyverkezési programnak biztosítania kell egy univerzális légvédelmi rendszer létrehozását, amely típusuktól függetlenül hatékonyan lesz képes megsemmisíteni a célokat. Különösen fontos iránynak nevezte a pilótanélküli légijárművek elleni küzdelmet, amely szerinte új megközelítésmódot és nem szabványos megoldásokat igényel.

"A különleges hadművelet megmutatta, hogy a légitámadás és légiharc szerepe, taktikája és alkalmazásának mértéke, sőt maga az eszközeinek skálája is jelentősen megváltozott a mai harci körülmények között. Mind mennyiségi, mind minőségi növekedés történt. Arról nem is beszélve, hogy a különböző típusú és osztályú repülőgépek, beleértve a pilótanélküli repülőgépeket is, folyamatosan fejlődnek. (…) Ezért rendkívül fontos az ilyen támadó eszközök hatékony semlegesítése és a belőlük fakadó fenyegetések elleni fellépés" - mondta.

Rámutatott, hogy gyorsan növekszik a pilótanélküli repülőeszközök harci alkalmazásának hatékonysága a felderítésben, tüzérségelhárító és rádióelektronikai harcban, valamint az elaknásításban és aknamentesítésében. Konkrétumként említette meg, hogy orosz drónkezelők semmisítették vagy rongálták meg az ellenséges haditechnika és objektumok 50 százalékát.

Megismételte, hogy Oroszország külön fegyvernemmé alakítja a pilótanélküli rendszerek haderejét. Sürgette a gyors és minőségi fejlesztés biztosítását.

"Tudjuk, hogyan működik az ellenség. De összességébe véve, nem gondolom, hogy bármilyen téren is lemaradnánk. Sőt, úgy vélem, hogy széleskörű tapasztalatokat szereztünk ennek a fegyvernemnek a létrehozásához. A kiképzésről, a modern, a harci képességeinket megerősítő eszközök gyártásáról és szállításáról van szó" - mondta.

Ugyancsak fontos iránynak nevezte az űrerők továbbfejlesztését, amihez, mint mondta, időben és maradéktalanul be kell fejezni a különböző rendeltetésű űreszközök csoportosulásainak kialakítását. Sürgette digitális technológiák és mesterséges intelligencia bevezetését a fegyverrendszerekbe, új fizikai elveken működő fegyverrendszerek, valamint szárazföldi és tengeri robotkomplexumok kifejlesztését.

mti