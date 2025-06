AM: Vesztergombi Ferenc kapta idén a Magyar Bor Akadémia Életmű Díját

2025. június 20. 10:07

A szőlő és a bor nemcsak több százezer embernek ad megélhetést, hanem közösséget is épít, kapcsolatokat teremt és hagyományt őriz – jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint Nagy István a Magyar Bor Akadémia Életmű Díjának átadásán, amit idén Vesztergombi Ferenc szekszárdi borász vehetett át.

Az agrárminiszter a díjátadón arra hívta fel a figyelmet, hogy minden borász munkája teremtés is egyben, a bor pedig erős szakmai és nemzeti szövetség, amely összeköt. A magyar borászok nem egymás versenytársai, hanem partnerek, és mindig jobb teljesítményre ösztönzik egymást. A tárcavezető szerint az összefogásra most is nagy szükség van, hiszen a szőlő- és borágazatot számos kihívás éri. Éppen ezért az AM továbbra is stratégiai szinten foglalkozik a területet érintő támogatásokkal. Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Terve többféle támogatási lehetőséget is biztosít, a tárca támogatja például a szőlőültetvények korszerűsítését, a beruházásokat, de a promóciót és az innovációt is. Ezekre a célokra az idén 28 millió eurónyi forrás áll rendelkezésre – tette hozzá.

Vesztergombi Ferenc munkásságát, életútját a hagyomány, a felelősség és a minőség jellemzi – méltatta köszöntőjében a borászt is Nagy István. Említést tett arról, hogy Vesztergombi Ferenc a lenézett, "alsó polcos" kadarkát minőségi borként palackozta újra Szekszárdon. Társaival újraélesztette a Szekszárdi Hegyközséget, amelynek tevékenységében is aktív szerepet vállalt. A borász életútja és szakmai munkássága lámpásként mutatja az utat az egész ágazat számára - olvasható a közleményben. Személyes elköteleződése volt a letűnőben lévő borfajták megtartása, és oroszlánrészt vállalt a Szekszárdi Bikavér mint márkanév megmentésében. A borvidéken első családi pinceként töltötte palackba az újra engedélyezett Szekszárdi Bikavért. A legfontosabb mégis az, hogy Vesztergombi Ferenc biztos lehet a folytatásban: amit felépített, azt van, aki továbbviszi, ahogyan ő is továbbvitte apja és felmenői örökségét – húzta alá a miniszter a közlemény szerint.

mti