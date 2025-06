Irán legfelsőbb vezetője felkészült arra, hogy meghalhat, kijelölte utódait

2025. június 22. 08:07

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah meghatározta, hogy kik vehetik át a helyét akkor, ha meghalna az Izraellel vívott fegyveres konfliktusban.

Hámenei - reuters

Minderről a The New York Times értesült három, névtelenséget kérő iráni tisztviselőtől, akik azt mondták az amerikai lapnak: Ali Hámenei ajatollah három vallási vezetőt is kijelölte arra az esetre, ha meghalna.

A lap szerint Hámenei azt a szokatlan döntést is meghozta, hogy utasította az ügyben illetékes plénumot – az Iráni Szakértők Gyűlését -, hogy az általa megadott három név közül válasszák ki utódját. Ezen kívül a katonai parancsnoki lánc alsóbb szintjén is válogatott olyan helyetteseket, akik akkor léphetnének előre, ha ismét meghalna Irán valamelyik vezető katonai tisztségviselője.

A Jerusalem Post mindehhez hozzáfűzte: a jelentések szerint magas rangú iráni tisztségviselők csendben készülnek a háború lefolyásának sokféle kimenetelére, beleértve az Egyesült Államok esetleges belépését a harcba. Arról, hogy ki lenne Hámenei utódja Irán vezetőjeként, bizalmasan körben már beszélgettek olyan európai és amerikai diplomaták is, akik elmélet szinten beszéltek egy olyan forgatókönyvről, amelyben az iszlám köztársaság összeomlik – tudta meg pénteken a CBS News.

A diplomaták arról is tárgyaltak, hogy az iráni nukleáris létesítmények biztosíthatók-e, valamint arról, hogy a Fordóhoz hasonló nukleáris létesítmények megtámadása milyen környezeti következményekkel járna a térségbeli szövetségeseikre nézve.

Bereznay István

mti