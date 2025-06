Harmadfokú hőségriasztás lép életbe keddtől

2025. június 23. 17:06

Harmadfokú hőségriasztást ad ki az országos tisztifőorvos a HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan kedd 0 órától június 26-a, csütörtök 24 óráig - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn. Azt írták: a következő napok tartósan extrém melege fizikai és mentális megterhelést jelenthet mindenki számára. Különösen fontos figyelni a magunk, valamint környezetünk - főként az idősek, kisgyermekek és házikedvencek - védelmére - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet a folyadékpótlás fontosságára, kiemelve: a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, ezért hőségben „akkor is inni kell, ha nem vagyunk szomjasak.” A legjobb választás a csapvíz, de ajánlott a cukormentes gyümölcs- vagy zöldséglé, valamint a langyos tea is - hangsúlyozták. Kiemelték: érdemes kerülni a zsíros, fűszeres ételeket, helyettük könnyű, szezonális alapanyagokból készült fogásokat válasszunk. Az élelmiszerek gyorsabban romlanak, ezért fordítsunk figyelmet a megfelelő hűtésre és tárolásra - jegyezték meg.

Azt is javasolták, a legmelegebb órákban, általában délelőtt 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot és a megerőltető fizikai tevékenységeket. „Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, viseljünk világos, szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú napvédő készítményeket, valamint fényvédő ajakápolót is” - olvasható a közleményben, amely szerint az is fontos, hogy árnyékban tartózkodjunk, és lehetőség szerint naponta legalább két-három órát töltsünk légkondicionált helyiségben. Rögzítették, a katasztrófavédelem weboldalán megtalálhatóak azok a légkondicionált helyiségek, amelyek bárki számára elérhetők.

Az OKF kitért arra is, hogy ilyen melegben még félárnyékban parkoló, vagy lehúzott ablakú autóban sem szabad hagyni senkit, mert perceken belül életveszélyessé válhat az autó belső hőmérséklete. „Ha járműben hagyott gyermeket, állatot látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot” - szögezték le. Közölték: nyolc vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom, ezeken a helyeken tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Az OKF figyelmeztetett arra is, hogy a nagy hőségben a kéményben légdugó alakulhat ki, és szén-monoxid keletkezhet ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítő üzemel. A kánikula nemcsak testileg, hanem lelkileg is megviselhet minket - folytatták, megjegyezve: a nagy melegben sokan feszültebbé, türelmetlenebbé válnak, romlik a koncentráció, megnő a reakcióidő. Jelezték: a hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is.

MTI