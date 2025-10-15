„Drámai eredmények” – kemény kritika a lengyel kormány felé

2025. október 15. 15:05

Marcin Přydacz, a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politika irodavezetője az RMF24 rádió reggeli beszélgetésében kemény kritikával illette a jelenlegi kormány teljesítményét, miután közzétettek friss felméréseket. A legújabb közvélemény-kutatás szerint a lengyelek mintegy 80 százaléka nem látja a változást az új kabinet alatt — ez Přydacz szerint „drámai eredmény” a kormány számára.

Přydacz szerint a jelenlegi felmérések nem csak a kormány népszerűségére jelentenek súlyos kihívást, de aláássák a reményt is, amelyet a kabinetnek hoznia kellett volna.

„Ez a kormány reményt ígért, most viszont 80 % körüli arányban az emberek nem érzik a fejlődést” – fogalmazott kritikus hangnemben.

A beszélgetés során Přydacz kitért az Oroszországgal való feszültségre és NATO-szolidaritásra is. Kiemelte: bár szerinte az északi szövetség megfelelő módon reagál a provokációkra, szükség lenne erősebb katonai jelenlétre és fejlettebb felszerelésekre – különösen haderő-ellenes rendszerekre (például drónvadász eszközökre).

Arra a kérdésre, hogy Oroszország „zöld emberes” akciói a közép-európai határokon is ismétlődhetnek-e, Přydacz azt válaszolta: igen –

szerinte Oroszország folyamatosan teszteli a NATO belső kohézióját, és provokációkat próbál ki máshol is. Példaként említette a lengyel–belorusz határt, ahol a korábbi kormány által felhúzott falat is hatékonynak értékelte a bevándorlási nyomás visszaszorításában.

A közvélemény-kutatási adatokból továbbá kiderül:

A lakosság mindössze 12 százaléka mondja, hogy az életük jobb lett a kormányváltás óta.

31 százalék szerint romlott,

míg 45 százalék nem lát semmilyen változást.

Přydacz emellett több fontos témáról beszélt, mint például:

– A fiatalok lakáshoz jutását célzó törvényjavaslatokról, amelyeket „józan és alapos” módon kell kialakítani, hogy ne emeljék tovább az ingatlanárakat.

– A migrációs politikáról: szerinte Lengyelországnak joga van önálló döntéseket hozni az elfogadásról, és nem szabad, hogy kifelé diktálják a közösségi döntéseket.

– A közel-keleti konfliktusokról: bár üdvözli a béketárgyalásokat, visszafogottsággal áll az izraeli műveletekhez, és hangsúlyozta, hogy jogsértések történtek és szakértői értékelést igényelnek.

– Valamint a „közeli személy státusza” nevű törvényjavaslatról – itt a cél az lenne, hogy jogi védelmet kapjanak egymással közeli viszonyban állók, de Přydacz hangsúlyozta, hogy nem lehet ideológiai célokat szolgáló törvény.

