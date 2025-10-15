„Drámai eredmények” – kemény kritika a lengyel kormány felé
2025. október 15. 15:05

Marcin Přydacz, a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politika irodavezetője az RMF24 rádió reggeli beszélgetésében kemény kritikával illette a jelenlegi kormány teljesítményét, miután közzétettek friss felméréseket. A legújabb közvélemény-kutatás szerint a lengyelek mintegy 80 százaléka nem látja a változást az új kabinet alatt — ez Přydacz szerint „drámai eredmény” a kormány számára.

Přydacz szerint a jelenlegi felmérések nem csak a kormány népszerűségére jelentenek súlyos kihívást, de aláássák a reményt is, amelyet a kabinetnek hoznia kellett volna.

„Ez a kormány reményt ígért, most viszont 80 % körüli arányban az emberek nem érzik a fejlődést” – fogalmazott kritikus hangnemben. 

A beszélgetés során Přydacz kitért az Oroszországgal való feszültségre és NATO-szolidaritásra is. Kiemelte: bár szerinte az északi szövetség megfelelő módon reagál a provokációkra, szükség lenne erősebb katonai jelenlétre és fejlettebb felszerelésekre – különösen haderő-ellenes rendszerekre (például drónvadász eszközökre). 

Arra a kérdésre, hogy Oroszország „zöld emberes” akciói a közép-európai határokon is ismétlődhetnek-e, Přydacz azt válaszolta: igen – 

szerinte Oroszország folyamatosan teszteli a NATO belső kohézióját, és provokációkat próbál ki máshol is. Példaként említette a lengyel–belorusz határt, ahol a korábbi kormány által felhúzott falat is hatékonynak értékelte a bevándorlási nyomás visszaszorításában.

A közvélemény-kutatási adatokból továbbá kiderül:

  • A lakosság mindössze 12 százaléka mondja, hogy az életük jobb lett a kormányváltás óta. 

  • 31 százalék szerint romlott,

  • míg 45 százalék nem lát semmilyen változást.

Přydacz emellett több fontos témáról beszélt, mint például:

– A fiatalok lakáshoz jutását célzó törvényjavaslatokról, amelyeket „józan és alapos” módon kell kialakítani, hogy ne emeljék tovább az ingatlanárakat. 

– A migrációs politikáról: szerinte Lengyelországnak joga van önálló döntéseket hozni az elfogadásról, és nem szabad, hogy kifelé diktálják a közösségi döntéseket. 

– A közel-keleti konfliktusokról: bár üdvözli a béketárgyalásokat, visszafogottsággal áll az izraeli műveletekhez, és hangsúlyozta, hogy jogsértések történtek és szakértői értékelést igényelnek. 

– Valamint a „közeli személy státusza” nevű törvényjavaslatról – itt a cél az lenne, hogy jogi védelmet kapjanak egymással közeli viszonyban állók, de Přydacz hangsúlyozta, hogy nem lehet ideológiai célokat szolgáló törvény. 

Gondola/RMF24 rádió
Címkék:
  • Belföld
    Semjén Zsolt: A magyar nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad
    A magyar nemzet csak akkor tud csonkítatlanul fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad - mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén szerdán Budapesten.
  • Belföld
    Vizslás: a kettészakadt falu
    Az elmúlt hetekben bejárta az ellenzéki sajtót, milyen szigorú rendeletet alkotott a Nógrád vármegyei Vizslás az önazonossági törvény nyomán: a beköltözőktől tiszta erkölcsi bizonyítványt, érettségit, nullás adóigazolást és betelepülési hozzájárulást kérnek. Ugyanakkor az önkormányzat meghallgatja a jelentkezőket és adott esetben eltekinthet valamelyik feltételtől. Most a Demokrata, riportjában bemutatta, hogyan szolgálja a helyiek érdekét – az új rendelettel is – Vizslás tisztán kereszténydemokrata vezetése.
  • Külföld
    Szijjártó Péter: Magyarország nem mondhat le az orosz olajról és gázról
    Magyarország nem tud és nem is fog lemondani az Oroszországból érkező olaj- és gázszállításokról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Moszkvában megrendezett Orosz Energiahéten.
MTI Hírfelhasználó