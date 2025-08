Aktív szerepet vállaltak az U21-es magyar labdarúgók a második fordulóban

2025. augusztus 4. 17:03

A labdarúgó NB I-ben bevezetett „magyar szabály" pozitív hatásáról, a vasárnap zárult Forma-1-es Magyar Nagydíjról, valamint az elmúlt időszak más világversenyeiről is beszélt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfő reggel a Nemzeti Sportrádióban. Az elmúlt hetekben rendszeresen szóba került a Magyar Labdarúgó Szövetség által a labdarúgó Fizz Ligában bevezetett ösztönzőrendszert, amely szerint a támogatáshoz a csapatoknak minden mérkőzésen legalább öt hazai játékost kell egyszerre játszatniuk, köztük legalább egy 21 év alattit. Schmidt arról beszélt, hogy a mostani, államilag elismert akadémiai program 2020 január elseje óta működik, és az államtitkárság álláspontja szerint ezen intézmények számára - amelyből kilenc működik jelenleg - ennyi időnek elégnek kellett lennie arra, hogy felkészüljenek olyan szabályváltoztatásokra a felnőtt élvonalban, ami most bevezettek. A sportvezető úgy látja, hogy a viták ellenére az új szabálynak már vannak pozitív hatásai, amit a bajnokság hétvégi, második fordulója is megmutatott.

„Megnéztem a mostani fordulót, ami tegnap este ért véget, hogy a 21 szerzett gólból kilencben aktívan részt vett 21 év alatti magyar játékos. Azt gondolom, ez mindennél többet mond. És ha azt látom, hogy Demeter Milán és Gruber Zsombor szerzi a gólokat és adja a gólpasszokat a magyar bajnoki mérkőzésen, az nekem hozzáadott értéket jelent” - fejtette ki Schmidt.

A műsorban beszélt az államtitkár a vasárnap zárult 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjról, amely során már a megújult Hungaroring várta a csapatokat. „Eddig is szerettek idejárni a versenyzők és a csapatok, de valóban, a mostani a rácsodálkozás hétvégéje volt. Nagyon jó volt szembesülni azzal, hogy a jogtulajdonos képviselője, a csapatvezetők, a pilóták, az ideérkezett hihetetlenül népszerű sztárvendégek egyaránt rácsodálkoztak arra, hogy mi valósult meg itt” - mondta. Schmidt Ádám köszönetet mondott a kivitelező konzorciumnak, Gyulay Zsoltnak, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójának, az ő munkatársainak, akik mind részt vettek abban az egyedi fejlesztésben, „aminek még nem értünk a végére, de nagyon látványos változás állt be a tavalyi futamhoz képest”.

„Érezhető, hogy itt más a hangulat, és szerintem ez minden más hazai rendezésű sporteseményünkre, nemzetközi sporteseményünkre igaz. Ez a hangulat, ez a kultúra nem megvehető, ez pénzért nem felépíthető. Ezt a magyar szurkolók, a magyar emberek, akik dolgoznak a ringen, ezt ők teszik hozzá” - fejtette ki. Schmidt az elmúlt hetek világversenyeiről összességében elégedetten beszélt. Méltatta a vizes világbajnokságon arany- és bronzérmet szerzett Kós Hubertet, az egyaránt vb-ezüstérmes férfi és női vízilabda-válogatottat, valamint a Tbilisziben rendezett vívó-vb-n három-három ezüst- és bronzérmet nyerő magyar küldöttséget, illetve az öttusa Európa-bajnokságon három arannyal, egy ezüsttel és két bronzzal záró válogatottat is.

A versenysport mellett az államtitkár beszámolt arról is, hogy a Sportoló Nemzet Program keretében a kapolcsi Művészetek Völgyében is megjelentek, méghozzá nagy sikerrel, ugyanis a Sportgarden lett a legsikeresebb a rendezvény 48 udvar között, köszönhetően többek között a helyszínen a kiemelkedő sportolók által tartott panelbeszélgetéseknek.

MTI