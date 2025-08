Orbán Viktor Spiró György új könyvét is elviszi magával a nyaralására

2025. augusztus 4. 17:33

Orbán Viktor a Mathias Corvinus Collegium (MCC) fesztiválján árulta el, hogy Spiró György új regényét, a Padmalyt olvassa, el is fogja vinni a nyaralására. „Éppen beletörő félben van a bicskám. Spiró György kiadott egy könyvet Padmalyt címmel. Táncsics Mihályról szól, aki egy kevéssé ismert figura. Nevét mindannyian ismerjük, de keveset tudunk róla, és gondoltam, hogy itt van végre egy regény. Nagyon vastag, talán a nyár végére átrágom magam rajta” – mondta a miniszterelnök. Elmondta még, hogy a nemzeti oldal politikai szezonja a kötcsei Polgári Piknikkel indul minden ősz elején (most szeptember 6-án vagy 7-én lesz), ahol évadnyitó előadást szokott tartani. „Ahhoz el kell olvasnom két-három könyvet, hogy ott egy jó színvonalú előadást tudjak tartani, tehát el fogok olvasni két-három politikai könyvet és Spiróval is végzek. Hiába írta ilyen vastagra át fogom magam rágni rajta” – ígérte az MCC Feszt közönségének.

A Padmaly Spiró György legújabb nagyepikai vállalkozása, amely a XIX. századi Magyarország történelmi színtereit járja be. A regény 1830-tól az 1880-as évekig követi a reformkor, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, a megtorlás, majd a kiegyezés és a dualizmus korának hullámait. Mindezt egy kevéssé ismert szemszögből: a főhős nem más, mint Zedel Teréz, Táncsics Mihály felesége – jegyezte meg az Index. Orbán Viktor választása tehát egyszerre szól irodalomról és történelemről: Spiró György regénye egy kevéssé ismert hőst állít középpontba, miközben a XIX. századi Magyarország sorsfordító éveit idézi fel.

InfoStart