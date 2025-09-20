Amerikai terrorelhárítás: az al-Kaida továbbra is súlyos fenyegetést jelent

2025. szeptember 20. 18:08

Az al-Kaida terrorhálózat továbbra is súlyos veszélyt jelent az Egyesült Államokra - derül ki az amerikai Nemzeti Terrorelhárítási Központ (NCTC) friss jelentéséből, amelyben a fenyegetést egyebek között a "Biden-kormány által hátrahagyott" állapot következményének tekintik.

Az NCTC anyaga egyszerre szolgál eligazításként és figyelmeztetésként: egyrészt eszközöket ad a helyi, állami, szövetségi és nemzetközi szintű bűnüldöző szervek kezébe a terrorhálózat támadásainak megelőzéséhez, másrészt a lakosságot is óvatosságra inti.

A dokumentum kiemeli, hogy Donald Trump elnök vezetése alatt a központ több ügynökséggel együttműködve figyeli, ellenőrzi és továbbítja az információkat, így próbál kivédeni minden fenyegetést és erősíteni az ország biztonságát.

Hozzátették: bár a politikai és a nemzetközi környezet változásával a kockázatok nőhetnek, a hírszerző közösség és a bűnüldöző szervek kapcsolata soha nem volt ilyen erős. A központ szerint Trump elnök politikájának köszönhetően Amerika minden eddiginél felkészültebben reagálhat a veszélyekre - gyorsan, közvetlenül és összehangoltan.

Joe Kent, az NCTC igazgatója úgy fogalmazott: "Ellenségeink következetes üldözése azt jelenti, hogy pontosan azonosítanunk kell őket, és meg kell értenünk a működésüket. Az állandó éberséghez hozzátartozik határaink védelme és közösségeink tájékoztatása. Tudásunk és vezetői képességünk garantálja Amerika biztonságát".

A hírszerző és a bűnüldöző szervek mellett a hivatal az elsősegélynyújtókat és a lakosságot is éberségre intette az al-Kaida jelentette fenyegetésekkel szemben. Bár a veszély változatlanul fennáll, az NCTC és partnerei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy meghiúsítsák a támadásokat és megvédjék az amerikaiakat - mutatott rá az NCTC.

A hivatal példaként említett egy idei ügyet: az NCTC ismételt ellenőrzés során azonosított egy olyan embert, aki kapcsolatban áll az al-Kaidával, és aki az amerikai határőrség CBP One nevű online alkalmazását használva menedékkérőként jutott be az Egyesült Államokba. Az illetőt őrizetbe vették, és megkezdődött eltávolítása az országból.

MTI