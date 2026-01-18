A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. január 18. 23:06
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
1 (egy)
6 (hat)
7 (hét)
14 (tizennégy)
29 (huszonkilenc)
32 (harminckettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 24 darab, nyereményük egyenként 522 760 forint;
4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 9500 forint;
3 találatos szelvény 24 603 darab, nyereményük egyenként 3100 forint.