A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. január 18. 23:06

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

1 (egy)

6 (hat)

7 (hét)

14 (tizennégy)

29 (huszonkilenc)

32 (harminckettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 24 darab, nyereményük egyenként 522 760 forint;

4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 9500 forint;

3 találatos szelvény 24 603 darab, nyereményük egyenként 3100 forint.