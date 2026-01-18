Kötelék lőgyakorlat Táborfalván
Szerző: honvedelem.hu/Gondola
2026. január 18. 10:05
Békeidőben az egyik legveszélyesebb kiképzési mozzanat a kötelék lőgyakolat. Katonáink ekkor éles lőszerrel küzdik le a célt, és teljes koncentráció, vasfegyelem kell ahhoz, hogy ne okozzanak sebesülést bajtársuknak.
Az Egységes Gyalogostiszti Felkészítés (EGYF) utolsó fázisában szakaszszintű éles kötelék lőgyakorlatokat hajtottak végre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar elsőévesei, valamint a Magyar Honvédség kijelölt katonái Táborfalván.
Az arcvonal megközelítése - még biztonságos terepen
Kötelék - egyelőre lövészárokban
A golyószórós - a legnagyobb tűzerejű kéziofegyverrel semlegesíti az ellenséget
Az álcázás a harci intelligencia része
Antal Ferenc felvételei