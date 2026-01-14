A szektabaloldal a választásokig turbó fokozatra kapcsol: ne dőljünk be nekik!

Szerző: Molnár Judit

2026. január 14. 17:06

Szakmányban hazudnak, érzelmileg zsarolnak, manipulálnak. Ne dőljünk be nekik, már csak három hónapig kell kibírnunk őket.

A csaknem minden felületen szereplési lehetőséghez jutó Szakonyi Péter gazdasági újságíró még mindig szinte elalél Magyar Pétertől (Rangos Katalin és Nagy Attila Tibor már nem annyira, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt), de most úgy indította az új esztendőt az ATV-ben, hogy az embernek felfordult a gyomra: „akárhol megszólal Magyar Péter, mindig a tisztelet hangján beszél Varga Juditról.” Nem hiszem el, hogy ő maga ne érezné ezt a geilséget, ezt a számító, nárcisztikus manipulációt.

Baráti köröm egyik „kedvence”, Lukácsi Katalin nő létére hasonló gusztustalanságot mondott a mostanában ismét előkotort témáról: „Varga Juditnak nagyobb szerepe van abban, hogy a gyerekeknek majd el kell számolni.” Miért is, amikor a válás óta szinte teljesen visszavonultan él, még a politikai karrierjéről is lemondott, hogy a gyerekeit tisztességesen felnevelje?

Ugye látják, hogy ezek a baloldali szereplők folyamatosan relativizálják a házasságon belüli bántalmazást, a nők elleni erőszakot, aminek elvileg ők a legnagyobb ellenzői?

Pár nappal később a kormányt igazán nagyon gyűlölő Ónody-Molnár Dóra régi mantrát vett elő: „az egyre rosszabbul teljesítő diákok száma növekszik. A nagyon jók pedig elmennek, és nem jönnek vissza.” Tényleg nem unják magukat, hogy mindig vissza akarnak térni az éppen nem aktuális kérdésekhez, amikor ők is pontosan tudják, hogy a diákjaink nemzetközi versenyeket nyernek, és a magyar kutatók az egész világon sikeresek? Lehet, hogy egyszerűen csak a nekik kiadott feladatot teljesítik.

A Fórum c. műsorba betelefonált valaki, hogy „Fidesz-horogkereszt-mentes új évet” kívánjon mindenkinek. Ez még Papp Réka Kinga műsorvezetőnek is sok volt. Van azért egy határ, amit az ellenzéki szimpatizánsok egyre gyakrabban átlépnek (lásd újságírók lökdösését is). Ezek a hergelések sajnos működnek a hétköznapokban. Elmesélek egy, a napokban lejátszódott jelenetet. Egy nyugdíj előtt álló pénztárosnő az egyik üzletláncban előre közölte a törzsvásárlókkal, hogy majd tovább kell dolgoznia ilyen árak mellett. És amikor az egyik vevő figyelmeztette, hogy hamarosan megkapja a 13. havi nyugdíjat + a 14. havi negyedét egyszerre, fura reakciót hallhattunk: „azt már rég felzabálta az infláció.” Talán nem jutott el hozzá a legújabb inflációs adat, miszerint folyamatosan csökken az áremelkedés. Persze, ez nyilván nem a kormány érdeme, miért is lenne...?

És a nagy baj az, hogy nemcsak a hivatásos újságírók hülyítik a népet, hanem egyes, a hazát gyűlölő, egyébként a műveiket minden további nélkül megjelentethető írók is hazugságokat terjesztenek. Egyikük, Tóth Krisztina például ma sem bírja visszatartani a kormányzattal szembeni utálatát. A Mandiner idézi egy, a Robert Schuman Alapítványnak adott interjújából azt a mondatot, hogy „nem tér vissza Magyarországra, míg Orbán Viktor hatalmon van.” Hát, biztos mindenkinek nagyon hiányzik. Apropó, hazatérés. Emlékeztetnék Márai Sándorra, a „kicsit” nagyobb alkotóra, aki addig nem akart hazatérni, míg a szovjetek itt vannak. Na, ez tényleg bátor kiállás volt, ennek volt egzisztenciális tétje.

Azt hiszem, hogy egy könyvtáros ismerősöm reakciója volt a helyes, amikor ezt mondta: „talán a választásig felfalják egymást ezek az állandó hergelők”, mire valaki megjegyezte: „nehéz őket elviselni, de jó étvágyat kívánok nekik!”

Legyünk nagyon éberek, mert a – Magyar Péter szerint nem elég ellenzéki – ATV-ben is új műsort indítottak, ahol olyan orbánozás folyik, ami az eddigieket is messze fölülmúlja. Somogyi Zoltán például kétsége vonja a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóját, mert az újságírók nem kapnak választ kérdéseikre. Persze, végül is csak 2 és fél órán keresztül kérdezhetik bármilyen ügyről, magyarul és angolul, a miniszterelnököt. Somogyi így folytatja: „nem tudjuk, hogy Orbán Viktor éles helyzetben hogyan viselkedik, mert még nem volt rá példa. Elzárkózik a kérdésektől. Magyar Péter viszont elhozta a vitakultúrát.” Nem, 35 év alatt (ebből 20-at miniszterelnökként), számtalan hazai és nemzetközi fórumon a miniszterelnök még tényleg nem volt „éles helyzetben”, viszont a folyamatosan hergelő és mindenkit leszóló Magyar Péter maga a vitakultúra csúcsa. Mégis hol élnek ezek, melyik párhuzamosan univerzumban?