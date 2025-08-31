Az Áldás című film nyerte a XI. Kulturális Filmek Fesztiválja fődíját

2025. augusztus 31. 17:07

A TV21 Ungvár Áldás című filmje nyerte a XI. Kulturális Filmek Fesztiválja fődíját, második lett Tomojka Vojtko Béla Felvidék őrszemei című alkotása, míg harmadik helyezést ért el a TV21 Ungvár Magyarnak tanulni a sírig kell című kisfilmje - tájékoztatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága vasárnap az MTI-t.

Közleményük szerint a külhoni magyar filmeseknek rendezték meg augusztus 28. és 31. között Demjénben, az Egri Korona Borház területén a XI. Kulturális Filmek Fesztiválját, Kövér László házelnök fővédnöksége és Koltay András, az NMHH elnöke védnöksége mellett.

A filmversenyen az alkotók a filmeken keresztül a diaszpóra és a Kárpát-medence magyarlakta területein ma is élő helyi magyar kultúra értékeit mutatták be. A helyi magyar kultúra kategóriában olyan magyar emberekről készült portréfilmek szálltak versenybe, akik az adott országban, a helyi magyar közösségében őrzik, erősítik a magyar kultúrát, nemzetet, a magyar nyelvet - írták.

A XI. Kulturális Filmek Fesztiválján az NMHH 1,3 millió forintos fődíját a TV21 Ungvár csapata alkotóinak, Debreceni Kamillának és Balla Bélának Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, valamint Koltay Gábor, a fesztivál zsűrielnöke adta át.

A második díjat és az ezzel járó 800 ezer forintot Tomojka Vojtko Béla kapta a Felvidék őrszemei című filmjéért; harmadik lett és a Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott 500 ezer forintot kapta a TV21 Ungvár csapatából Molnár Ildikó és Bereczky Tamás, Magyarnak tanulni a sírig kell című filmért.

A fesztiválon az Energiaügyi Minisztérium 1,2 millió forintos különdíját az Ausztráliából érkezett Vladucz Zoltánnak ítélte oda a zsűri, a Napfényből zene című kisfilmért, míg az alkotó Haza és otthon között című filmje az NMHH 600 ezer forintos különdíját vihette haza.

Az Országgyűlés 500 ezer forintos különdíját A köpeny nélküli hős című alkotásért a szabadkai Pannon RTV alkotói, Mecserik Anita, Payeta Maurice és Masa Attila kapták, de mindezek mellett több más különdíjat is kiosztottak az idei fesztiválon.

Idén a zsűrielnök, Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező mellett Kozári Réka, az MTVA kiemelt szerkesztője, Buglya Sándor Csokonai- és Balázs Béla-díjas filmrendező, valamint Kollarik Tamás Bánffy Miklós-díjas producer és Sára Balázs Balázs Béla-díjas operatőr foglalt helyet a grémiumban.

A fesztivál indulása óta eltelt tizenegy évben több mint 500 versenyfilmet neveztek be magyar filmesek, a Kárpát-medence és a diaszpóra 12 országából - áll a közleményben.

MTI