Az olasz ügyészségek hatalmi játszmát folytatnak a Meloni-kormány ellen

2025. augusztus 8. 15:31

A végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás közötti egyensúly forog veszélyben az ügyészségeknek a kormány ellen indított harca miatt - fejtette ki Tommaso Foti olasz EU-ügyi miniszter a Corriere delta Sera napilapban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány több tagja ellen ügyészségi eljárás indult.

Tommaso Foti úgy vélte, ha az ügyészségek, bíróságok "támadnak", a kormány nem hallgathat. "A hatalmi szférák egyensúlya forog veszélyben. Ha a politikai hatalom soha nem nyilváníthat véleményt és nem bírálhat, miközben az igazságszolgáltatás szabadon kritizál, mert felsőbbrendű helyzetben érzi magát, akkor nincsen egyensúly" - jelentette ki az EU-ügyi miniszter, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt politikusa.

Foti a miniszterelnök, Giorgia Meloni augusztus 6-i televíziós interjúját kommentálta, amelyben a kormányfő "politikai stratégiának" nevezte az olaszországi ügyészségek és bíróságok egyes lépéseit.

Meloni a Berlusconi-család birtokolta Canale5 csatorna esti híradójában hangoztatta, hogy az ügyészségek elsősorban a kormány migrációval kapcsolatos döntéseivel foglalkoznak, "mintha valamilyen módon meg akarnák akadályozni a kormánynak az illegális migrációval szembeni küzdelmét".

A kormányfő augusztus 7-én a Zöldek és a Baloldal Szövetsége (AVS) baloldali párt kezdeményezésére is reagált, miszerint feljelenti az olasz kormányt a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC), mivel nem cselekszik a Gázai övezet humanitárius helyzete miatt. "Világos, hogy a baloldal, mivel az urnáknál nem tud győzni, külföldön keres támaszt. Olaszország külső megítélése és reputációja minimálisan sem érdekli. (A baloldalnak) egyetlen stratégiája és reménye maradt: bírósági úton megszabadulni ellenfeleitől, mert a demokráciáról régen lemondott. Nem fog sikerülni" - hangoztatta Giorgia Meloni.

A háttérben többek között az az eljárás húzódik, amely a líbiai Ndzsím Oszama al-Maszri miatt indult. A római ügyészség szerint a kormányfő és miniszterei törvénytelenül jártak el, amikor az ICC letartóztatási parancsa ellenére január 19-én kiutasították és visszaszállították hazájába Tripoli rendőrparancsnokát, Ndzsím Oszama Al-Maszrit. A rendőrparancsnokot emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítják.

Az ügy a kormánytagok esetében döntő, úgynevezett miniszteri bíróság elé került, amely a parlament elé utalta az ügyet. A Melonival szembeni vádakat elejtették, de Carlo Nordio igazságügyi miniszter, Matteo Piantedosi belügyminiszter és a miniszterelnöki hivatalt vezető, egyben a titkosszolgálatokért is felelős Alfredo Mantovano mentelmi jogának esetleges felfüggesztéséről a parlamentnek kell szavaznia.

A voks októbertől várható, mindenképpen azt követően, hogy az Európai Parlament az AVS képviselője, Ilaria Salis mentelmi jogának visszavonásáról dönt. A római kormány álláspontja szerint ugyanis ha a baloldali pártok az ártatlanság vélelme nevében felmentik a többek között súlyos agresszióval gyanúsított Salist, akkor utána nem szavazhatnak másképpen a római parlamentben sem.

mti