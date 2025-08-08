Az olasz ügyészségek hatalmi játszmát folytatnak a Meloni-kormány ellen

A végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás közötti egyensúly forog veszélyben az ügyészségeknek a kormány ellen indított harca miatt - fejtette ki Tommaso Foti olasz EU-ügyi miniszter a Corriere delta Sera napilapban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány több tagja ellen ügyészségi eljárás indult.
Tommaso Foti úgy vélte, ha az ügyészségek, bíróságok "támadnak", a kormány nem hallgathat. "A hatalmi szférák egyensúlya forog veszélyben. Ha a politikai hatalom soha nem nyilváníthat véleményt és nem bírálhat, miközben az igazságszolgáltatás szabadon kritizál, mert felsőbbrendű helyzetben érzi magát, akkor nincsen egyensúly" - jelentette ki az EU-ügyi miniszter, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt politikusa.
Foti a miniszterelnök, Giorgia Meloni augusztus 6-i televíziós interjúját kommentálta, amelyben a kormányfő "politikai stratégiának" nevezte az olaszországi ügyészségek és bíróságok egyes lépéseit.
Meloni a Berlusconi-család birtokolta Canale5 csatorna esti híradójában hangoztatta, hogy az ügyészségek elsősorban a kormány migrációval kapcsolatos döntéseivel foglalkoznak, "mintha valamilyen módon meg akarnák akadályozni a kormánynak az illegális migrációval szembeni küzdelmét".
A kormányfő augusztus 7-én a Zöldek és a Baloldal Szövetsége (AVS) baloldali párt kezdeményezésére is reagált, miszerint feljelenti az olasz kormányt a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC), mivel nem cselekszik a Gázai övezet humanitárius helyzete miatt. "Világos, hogy a baloldal, mivel az urnáknál nem tud győzni, külföldön keres támaszt. Olaszország külső megítélése és reputációja minimálisan sem érdekli. (A baloldalnak) egyetlen stratégiája és reménye maradt: bírósági úton megszabadulni ellenfeleitől, mert a demokráciáról régen lemondott. Nem fog sikerülni" - hangoztatta Giorgia Meloni.
A háttérben többek között az az eljárás húzódik, amely a líbiai Ndzsím Oszama al-Maszri miatt indult. A római ügyészség szerint a kormányfő és miniszterei törvénytelenül jártak el, amikor az ICC letartóztatási parancsa ellenére január 19-én kiutasították és visszaszállították hazájába Tripoli rendőrparancsnokát, Ndzsím Oszama Al-Maszrit. A rendőrparancsnokot emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítják.
Az ügy a kormánytagok esetében döntő, úgynevezett miniszteri bíróság elé került, amely a parlament elé utalta az ügyet. A Melonival szembeni vádakat elejtették, de Carlo Nordio igazságügyi miniszter, Matteo Piantedosi belügyminiszter és a miniszterelnöki hivatalt vezető, egyben a titkosszolgálatokért is felelős Alfredo Mantovano mentelmi jogának esetleges felfüggesztéséről a parlamentnek kell szavaznia.
A voks októbertől várható, mindenképpen azt követően, hogy az Európai Parlament az AVS képviselője, Ilaria Salis mentelmi jogának visszavonásáról dönt. A római kormány álláspontja szerint ugyanis ha a baloldali pártok az ártatlanság vélelme nevében felmentik a többek között súlyos agresszióval gyanúsított Salist, akkor utána nem szavazhatnak másképpen a római parlamentben sem.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Munkásságodat a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével (2005) és Czine Mihály-díjjal (2009) ismerték el. Az utóbbi másfél évtizedben Te már odaátra gyűjtöttél érdemeket. (Korábban is azt tetted!) Rád igaz, hozzád illő igehely: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam…” (2Tim 4, 7-8)
-
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak hivatalosan évek óta ott van javaslata Brüsszel asztalán, amely szerint ne az európai intézmények vezetői, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába, vagy semleges területen hozzanak tető alá találkozót.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az amerikai fegyverek európai polgárok pénzéből való megvásárlása, majd Ukrajnában való elpufogtatása nagyon jó üzlet a tengerentúli hadiipar számára. Éppen csak Ukrajnának és az EU-nak nem jó - buktatja le a brüsszeli pénzajándékozókat Bánó Attila.