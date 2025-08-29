Labdarúgó NB I - Sima győzelmet aratott a sereghajtó felett az éllovas

A nemzetközi mezőnyben leszereplő Paks az NB I-ben jól szerepel. Sajnos ennek semmi jelentősége nincs. A listavezető Paks domináns futballal, 3-0-ra nyert otthon a sereghajtó Kazincbarcika ellen az NB I hatodik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.
Bognár György kupagyőztes együttese ezzel továbbra is veretlen, míg az újonc még mindig nyeretlen az élvonalban.
Fizz Liga, 6. forduló:
Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 3-0 (0-0)
Paks, 2689 néző, v.: Erdős
gólszerzők: Tóth B. (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)
sárga lap: Papp (22.), Kinyik (69.), illetve Szőke (15.), Major (53.), Slogar (69.)
Paksi FC:
Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Szabó - Hinora, Horváth, Papp (Haraszti, 80.), Gyurkits (Windecker, a szünetben), Zeke - Szendrei (Böde, a szünetben), Tóth B. (Hahn, 83.)
Kolorcity Kazincbarcika SC:
Gyollai - Baranyai, Polgár, Harojan, Sós - Kátrik, Meszhi (Rasheed, 90.), Szőke (Schuszter, 64.) - Meshack (Szabó M., 51.), Slogar (Makrai, 90.), Major (Balázsi, 90.)
Az első félidőben nem láthatott gólt a közönség, erről a vendégek kapusa, Gyollai Dániel "tehetett", aki mindent hárított, még büntetőt is védett, amikor pedig esetleg már ő is verve volt, akkor a szerencse mellé állt.
A hálóőr kiváló védései ellenére az újonc nem játszott alárendelt szerepet, Kuttor Attila együttese megpróbált minél magasabban védekezni, és gyors ellentámadásokkal zavarba hozni a paksi védelmet.
A szünet után felborult a pálya, a Paks óriási nyomás alá helyezte riválisát és folyamatosan alakította ki a helyzeteket, de a csereként pályára lépő gólkirály, Böde Dániel sem tudott egy darabig túljárni Gyollai eszén. A veterán csatárnak is köszönhetően végül az 55. percben törte meg a jeget a Paks, Böde gólt érő fantasztikus tekerése nyomán a kapufáról vágódott ki a labda, amit Tóth Barna laposan a kapuba lőtt.
Böde nem sokkal később akár le is zárhatta volna a legfontosabb kérdést, neki azonban nem sikerült a kapufáról kipattanót labdát az üres kapuba fejelnie.
A korábbi magyar válogatott támadó maradt azonban főszerepben, ballal megcsinálta azt, ami jobbal kapufa lett, gyönyörű tekeréssel duplázta meg csapata előnyét.
A hajrában a teljesen egyoldalúvá váló összecsapás végeredményét egy szöglet után állították be a paksiak.
Itt az addig kiváló Gyollai hibázott: a vonalon ragadt, holott könnyű kivetődéssel megszerezhette volna kapu előtt elszálló labdát, amely így a hosszú oldalon várakozó csatár elé jutott, annak csak bele kellet botlani.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
A napokban derült ki, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt megszüntetné az egykulcsos adórendszert, és egy progresszív, többkulcsos adórendszert vezetne be. Mit jelente ez? A tiszaado.hu-n megtudhatja, hogy mennyivel fizetne több adót ha a Tisza kormányra kerülne.
-
A német iskolák helyzete továbbra is aggasztó, és a 2024-es évhez képest a helyzet még enyhén romlott – derül ki a német gazdasági intézet (IW) oktatáskutatási vezetője, Axel Plünnecke nyilatkozatából.
-
A fesztivál programjait ismertető budapesti sajtótájékoztatón az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: a szent művészet láthatóvá teszi a láthatatlant, és ez a művészet az, ami összeköti az embereket közösségekké.