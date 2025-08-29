Rátz Tanár Úr Életműdíj

Ismét lehet jelölni a Rátz Tanár Úr Életműdíjra azokat a természettudományos tárgyakat oktató tanárokat, akik kimagasló szerepet töltenek be tantárgyuk népszerűsítésében és a tehetséggondozásban.
Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért immár 25. alkalommal hirdeti meg a pályázatot - közölték az MTI-vel a szervezők csütörtökön.
Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által közösen létrehozott alapítvány a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal azokat a tanárokat ismeri el, akik életükkel, munkásságukkal maradandó hatást gyakoroltak a tudományos és oktatási közösségre, és példaképként állnak a jövő nemzedékei számára - olvasható a közleményben.
Az életműdíj 2,5 millió forintos pénzjutalommal jár és évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanárnak ítélik oda.
A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel, akik legalább tíz év tapasztalattal rendelkeznek.
Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az elismerésre kollégáik, magánszemélyek, szakmai és társadalmi szervezetek jelölhetik a tanárokat, a nyertesek személyéről pedig az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma dönt.
Az ajánlásokat kizárólag online lehet leadni, október 13-ig. A pályázatról további információ az alapítvány honlapján, a ratztanarurdij.hu címen olvasható.
Az életműdíjakat az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma ítéli oda.
A Rátz Tanár Úr Életműdíjat a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium legendás matematika-fizika tanáráról, Rátz Lászlóról nevezték el, aki számos, később kiváló tudóssá váló tehetséges diákot indított el a pályán, közöttük Neumann Jánost és Wigner Jenőt is.
A díj alapítása óta 188-an részesültek az elismerésben.
Az elismerések átadására várhatóan december közepén kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián - közölték.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
A napokban derült ki, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt megszüntetné az egykulcsos adórendszert, és egy progresszív, többkulcsos adórendszert vezetne be. Mit jelente ez? A tiszaado.hu-n megtudhatja, hogy mennyivel fizetne több adót ha a Tisza kormányra kerülne.
-
A német iskolák helyzete továbbra is aggasztó, és a 2024-es évhez képest a helyzet még enyhén romlott – derül ki a német gazdasági intézet (IW) oktatáskutatási vezetője, Axel Plünnecke nyilatkozatából.
-
A fesztivál programjait ismertető budapesti sajtótájékoztatón az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: a szent művészet láthatóvá teszi a láthatatlant, és ez a művészet az, ami összeköti az embereket közösségekké.