Rátz Tanár Úr Életműdíj

2025. augusztus 29. 21:06

Ismét lehet jelölni a Rátz Tanár Úr Életműdíjra azokat a természettudományos tárgyakat oktató tanárokat, akik kimagasló szerepet töltenek be tantárgyuk népszerűsítésében és a tehetséggondozásban.

Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért immár 25. alkalommal hirdeti meg a pályázatot - közölték az MTI-vel a szervezők csütörtökön.

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által közösen létrehozott alapítvány a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal azokat a tanárokat ismeri el, akik életükkel, munkásságukkal maradandó hatást gyakoroltak a tudományos és oktatási közösségre, és példaképként állnak a jövő nemzedékei számára - olvasható a közleményben.

Az életműdíj 2,5 millió forintos pénzjutalommal jár és évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanárnak ítélik oda.

A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel, akik legalább tíz év tapasztalattal rendelkeznek.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az elismerésre kollégáik, magánszemélyek, szakmai és társadalmi szervezetek jelölhetik a tanárokat, a nyertesek személyéről pedig az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma dönt.

Az ajánlásokat kizárólag online lehet leadni, október 13-ig. A pályázatról további információ az alapítvány honlapján, a ratztanarurdij.hu címen olvasható.

Az életműdíjakat az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma ítéli oda.

A Rátz Tanár Úr Életműdíjat a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium legendás matematika-fizika tanáráról, Rátz Lászlóról nevezték el, aki számos, később kiváló tudóssá váló tehetséges diákot indított el a pályán, közöttük Neumann Jánost és Wigner Jenőt is.

A díj alapítása óta 188-an részesültek az elismerésben.

Az elismerések átadására várhatóan december közepén kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián - közölték.

mti