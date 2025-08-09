Az ötös lottó nyerőszámai

A KDNP-nek fontos a közösségekben való ottlét, a problémák megoldására való törekvés. Ezt jól mutatja a Nagy Ipoly-takarítás, mert lehet beszélni az Ipoly fontosságáról, vagy be lehet ülni a csónakba és kitakarítani. Ez a Tisza és a Fidesz-KDNP közötti óriási különbség, hogy míg Magyar Péter csak beszél, mi cselekszünk - hangsúlyozta a Gondolának adott interjúban Juhász Hajnalka, a KDNP Pest vármegyei elnöke.