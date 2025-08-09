Az ötös lottó nyerőszámai
2025. augusztus 9. 23:31

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

24 (huszonnégy)

42 (negyvenkettő)

53 (ötvenhárom)

61 (hatvanegy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt.

4 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 1 072 155 forint;

3 találatos szelvény 2442 darab, nyereményük egyenként 19 715 forint;

2 találatos szelvény 60 351 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.

Joker: 154218

mti
Címkék:
  • Továbbra is zéró szinten a hazai klubfutball
    Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
  • Erdők és műanyagok
    Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
MTI Hírfelhasználó