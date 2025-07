Drónnap - katonai felderítők is!

2025. július 30. 14:04

Drónbemutatók és szimulátorok, drónverseny, valamint szakmai tanácsadás is szerepel a szolnoki RepTár drónnapján, amelyet szombaton rendeznek meg, immár ötödik alkalommal.

A RepTár Szolnoki Repülőmúzeum hétfői közleménye szerint a szombati Drone Day-t a Drone Hungary közreműködésével rendezik meg.

A rendezvény az elmúlt években a nyár egyik legnépszerűbb technológiai és családi programjává vált - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy az eseményen idén is a drónok, a repülés és a jövő technológiái kapnak főszerepet. A RepTár Szolnoki Repülőmúzeum területén egésznapos, interaktív élményprogramokkal, bemutatókkal és szakértői tanácsadással találkozhat a közönség.

Az attrakciók között lesz FPV drónbemutató, ahol a látogatók FPV (First Person View) szemüvegen keresztül követhetik a drónok repülését, és úgy érezhetik, mintha ők ülnének a pilótafülkében.

Lesz mini drónverseny épített pályán - írták, kiemelve, hogy a látványos futamok mellett a bátrabbak ki is próbálhatják a vezetést, a drónszimulátornak köszönhetően pedig a kezdők is megtapasztalhatják a drónirányítás élményét.

A nap folyamán speciális drónbemutatókkal várják a látogatókat: autonóm, mentő-, mezőgazdasági és 3D-s környezettérképező drónokat élő és statikus formában is meg lehet majd tekinteni. A bemutatókat óriás LED-falon is követhetik a látogatók, élő szakkommentárral kísérve. Emellett ritkán látható technikai különlegességekkel, például katonai cél- és felderítő drónokkal is találkozhatnak az érdeklődők.

Az érdekességek között VR repülőgépszimulátorral és akciókamerákkal is várják a látogatókat, akik találkozhatnak technológiai kiállítókkal, és hallhatnak a drónozás jogi és technikai hátteréről is.

A közleményben kiemelték, hogy a szervezők gondoltak minden korosztályra: a gyerekek, a családok, a hobbi drónosok és a technológiai érdeklődők is megtalálják a nekik szóló élményeket. Az esemény célja nem csupán a szórakoztatás, hanem a drónhasználat tudatos és biztonságos megismertetése is - hangsúlyozták.

A programot normál múzeumi belépőjeggyel lehet látogatni. További információ a www.reptar.hu oldalon található.

MTI