Hornyák Zsolt az Arisz elleni Kl-visszavágó előtt: Alap dolog, hogy nyerni kell

2025. július 31. 08:06

Hornyák Zsolt egy nappal a ciprusi Arisz Limasszol elleni Kl-selejtező visszavágója előtt az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, leginkább a passzív támadójátékon szeretne változtatni az egy héttel ezelőtti, 3-2-es vereséghez képest.

„Nagyon passzívan kezdtünk. Felesleges hibákba botlottunk bele a meccs elején, és kétgólos hátrány alakult ki, amiből egy kupamérkőzésen nagyon nehéz visszajönni. Éreztem, hogy vannak hiányosságaink, főleg a támadó szekcióban, nem voltunk annyira veszélyesek az ellenfél kapujára, ez a passzív első félidő pedig végül nyomott hagyott az egész mérkőzésre is” – értékelte az Arisz Limasszol elleni párharc első meccsét Hornyák Zsolt, melyet a PAFC végül 3-2-re elveszített.

A vezetőedző hozzátette, a 60-70. perc környékére tervezett cseréket már félidőben végrehajtották ami aztán jó hatással volt a csapatra, majd külön kiemelte Colley-t is, aki a kupameccsen és azóta a bajnokságban is duplával kezdett.

„Alap dolog, hogy nyerni kell. A másik a türelem, és hogy ne kapjunk egyszerű gólokat. A legjobb eset, hogy nem kerülünk hátrányba, és akkor bízom benne, hogy előre tudunk úgy játszani, hogy gólokat szerezzünk és megnyerjük a mérkőzést” – beszélt ekkor már Hornyák a visszavágóról melyet csütörtökön 20 órás kezdéssel a Pancho Arénában rendeznek.

A szakember szerint a sorsolás nem volt kegyes hozzájuk, hisz az egyik legnehezebb ellenfelet kapták a ciprusi csapattal, ez pedig már az első meccsen is látszott, az ellenfél legerősebb pontjának a szélsőket gondolja, ők okozták a legtöbb gondot a felcsúti védőknek, ezt a visszavágón szeretnék javítani.

A Puskás Akadémia vezetőedzője szerint nem volt tiszta tizenegyes a második ciprusi gól előtti szituáció.

Végezetül Hornyák Zsolt egy kissé személyesebb kérdésre is válaszolt, hisz vasárnap a Nyíregyháza ellen 200. NB I-es bajnoki meccsén ülhet a Puskás Akadémia kispadján.

„Nem fordult meg a fejemben, hogy eddig el lehet jutni, Most sem sokat gondolkozom ezen, nem is számoltam, csak kaptam az információt, ez pozitív dolog persze köszönöm a bizalmat a csapatomnak és a vezetőségnek, de nincs is rá idő, hogy az ember ilyenen gondolkozzon. Később fogom feldolgozni, hogy milyen érték ez számomra, most totálisan másra fókuszálunk a csapattal” – zárta le M4 Sportnak adott interjúját Hornyák Zsolt egy nappal az Arisz Limasszol elleni konferencia-liga-selejtező visszavágója előtt.

A Puskás Akadémia ciprusi ellenfelét, az Arisz Limasszolt csütörtökön este 20 órától fogadja a Pancho Arénában, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

m4sport.hu