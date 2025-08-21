EM: 2025 első felében is nőtt a hazai földgáz- és kőolaj-kitermelés

2025 első felében is nőtt a hazai földgáz- és kőolaj-kitermelés - áll az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága csütörtöki közös közleményében.
Hangsúlyozták, hogy a hazai fogyasztók biztonságos ellátása érdekében a lehető legnagyobb mértékben érdemes az országhatárokon belül elérhető energiaforrásokra támaszkodni. Az importkitettségek csökkentéséhez nagyban hozzájárul, hogy a belföldön előállított energia mennyisége 2021 óta töretlenül nő.
Idén június végéig gázból és kőolajból is többet hoztak felszínre Magyarországon, mint 2024 első fél évében.
A közlemény szerint a látványosabb, mintegy 18 százalékos bővülés a kőolajnál mutatható ki, a tavalyi első hat hónap 504 ezer tonnájával szemben a kitermelt mennyiség 593 ezer tonna fölé nőtt. A földgáz esetében a 2024 január-júniusi 956 millió köbméteres teljesítményhez képest kis többlet látszik, a 2025 első féléves kitermelés 977 millió köbméter volt.
Idén is kitart tehát az elmúlt időszakra jellemző lendület: Magyarország kőolaj-kitermelése 2024-ben húsz év után először múlta felül az 1 millió tonnát. Az időarányos előrehaladás alapján 2025 ebből a szempontból az évszázad legerősebb éve lehet. Földgázból mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből tavaly, ez a mennyiség a teljes felhasználás több mint ötödének, a lakossági igények közel kétharmadának feleltethető meg -ismertették.
Emlékeztettek, hogy az EM a hazai ásványvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében öt év szünet után hirdetett meg bányászati koncessziókat ősszel. Az eredményesen zárult eljárások alapján hat helyszínen kezdődik meg a szénhidrogének kutatása. A nyár elejére Buzsák, Csongrád, Hatvan, Kiskőrös, Kiskunhalas és Tamási területek mindegyikére megkötötték már a koncessziós szerződéseket is.
A közleményben idézik Czepek Gábort, a tárca parlamenti államtitkárát, aki elmondta:
"Az energiafüggetlenség erősítéséhez az kell, hogy amit csak lehet, saját forrásból, saját eszközzel, idehaza állítsunk elő. A világbajnok szintre emelt zöldenergia-kapacitások hatékonyabb hasznosítása érdekében gyors ütemben gyarapítjuk az áramtárolói képességeinket. Az atomenergia szerepének megőrzése mellett korszerű gázerőművek építésével is teszünk a megugró villamosenergia-igények zavartalan kiszolgálásáért. Európa egyre több országa ismeri fel, hogy a hosszú évek óta képviselt álláspontunk helyes: hagyományos energiahordozók nélkül nincs energiaszuverenitás, és nem vihető végbe a zöld átállás sem."
Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöke hangsúlyozta: "A hazai szénhidrogén-bányászat növelése tekintetében az SZTFH továbbra is elkötelezett. Aktívan részt veszünk az Energiaügyi Minisztérium koncessziós pályázat előkészítési tevékenységében. További alkalmas területek érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatát folytatjuk, lehetővé téve ezzel a mielőbbi újabb kiírásokat. Minden sikeres pályázat magában hordozza a hazai kitermelés növelésének lehetőségét, amelyet az új koncessziós kutatási találatok igazolnak is."
