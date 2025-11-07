Orbán Viktor: Magyarország teljes mentességet kapott az energiaszankciók alól

Szerző: Gondola

2025. november 7. 22:29

Orbán Viktor bejelentette Washingtonban: Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiaszankciók alól, így megmarad a rezsicsökkentés.

Donald Trumppal zajlott tárgyalás után, magyar idő szerint péntek este Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tartottak a washingtoni magyar nagykövetségen.

Orbán Viktor a tájékoztató elején elmondta, hogy két, egymással szövetséges állam vezetői folytattak megbeszélést. „Ma diplomáciai napot tartottunk. Nemcsak egy miniszterelnöki-elnöki csúcstalálkozó történt, hanem minden olyan ügyben, ahol vannak fontos magyar érdekek és kormányzati hatáskörbe tartozik, ott kétoldalú miniszterszintű találkozók tartottak” – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a megbeszélésen megállapították, hogy a két ország stratégiai érdekei között nincs ütközés, ugyanakkor több ponton is egyezés mutatkozik.

Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól.

„Teljes szankciómentességet kaptunk”

- mondta, hozzátéve, hogy ez a mentesség a Török Áramlat gázvezetékre és a Barátság kőolajvezetékre is vonatkozik, és nincs időbeli korlátja. A miniszterelnök szerint ennek köszönhetően sikerült megmenteni a rezsicsökkentést.

A kormányfő közölte azt is, hogy az Egyesült Államokkal kötött nukleáris megállapodás értelmében a Paks-2 projektet sem érintik az oroszok ellen bevezetett szankciók.

Orbán Viktor beszélt a Magyarországra érkező amerikai beruházásokról is, valamint leszögezte, hogy a budapesti békecsúcsot meg fogják tartani.

A miniszterelnök elmondta: a szankciókkal kapcsolatban Donald Trumppal is tárgyaltak, és arra a következtetésre jutottak, hogy nem lehetne megfizethető áron energiát biztosítani a magyar családoknak, ha a szankciók érvényben maradnának.

„Két vezetéket kértünk mentesíteni: az egyiken a gáz érkezik Magyarországra, a másikon pedig az olaj. Ezeket a szankciókat ezekre a vezetékekre nem fogják alkalmazni” - mondta Orbán Viktor.