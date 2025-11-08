Gulyás Gergely: a nemzethez tartozás a legerősebb összetartó kötelék

Szerző: MTI

2025. november 8. 15:01

A nemzethez tartozás a legerősebb összetartó kötelék és ezt a világ különböző pontjaiból érkező magyar fiatalok is megtapasztalhatják a Rákóczi Szövetség táboraiban - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton Sátoraljaújhelyen, a Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadón tartott beszédében.

Gulyás Gergely kiemelte, a szövetség egy hatéves folyamat végére éve kibővítette táborát, ahol mostantól több, mint ezer fiatal tud egyszerre táborozni. Szerinte a tábor egy adottság, "egy lélegzetelállító szépségű helyen egy csodálatos mesevilág a világ magyar fiataljainak.

Hozzátette, mindez azonban csak egy keret, amely azáltal és akkor nyeri el értelmét, ha a szövetség tevékenysége tartalommal tölti meg. Hangsúlyozta, a Rákóczi Szövetség munkája "a gyakorlatban tükrözi vissza, hogy mit jelent az egységes magyar nemzet alkotmányos deklarációja".

Borítókép: Sátoraljaújhely, 2025. november 8. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Rákóczi Szövetség szervezésében megrendezett Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadón a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban 2025. november 8-án. MTI/Erdős József