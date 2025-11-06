Migráció elleni védelem, békepolitika, családtámogatás a Fidesz-KDNP erőssége a baloldali közvélemény-kutatás szerint

Szerző: Pók Katalin

2025. november 6. 07:08

A Závecz-kutatás tükrében: miért marad erős a Fidesz–KDNP? Isten, haza, család - a migráció elleni védelem, a békepolitika, és a családtámogatás a középpontban.

Závecz Research megint közzétett egy közvélemény-kutatást a pártpreferenciákról. Ahogy az előző választások előtt megszoktuk, a gyakori kutatási eredmények az ellenzék nagy előnyét mutatja a Fidesz-KDNP-vel szemben. Aztán mi lett az eredmény! Most is júniustól állandóan mértek, legutóbbi az októberi, ami szerint 48-37 %-on áll a Tisza és a Fidesz-KDNP, természetesen az előbbi javára. Van, aki azt mondja, a szokásos kamukutatási eredményt tették közzé. Van azonban egy lényeges pontja, amit nem lehet letagadni, hogy melyek a Fidesz-KDNP erősségei. Persze a 12 féle „erősségből” csak 3 a kormányzó pártoké, a többi a Tiszáé. Ez a 3 azonban tényleg letagadhatatlan, mint a migráció elleni védelem, háború helyett békepolitika, és a családtámogatás. Ezt másként úgy is megfogalmazhatnánk, hogy

Isten, haza, család.

Migráció elleni védelem

A Fidesz-KDNP kormány a 2015-ös magyarországi migráns invázió óta határkerítést épített, hogy védje a hazát a muszlim hadaktól. Tömegével érkeznek azóta a nyugati országokba rombolva annak keresztény kultúráját. A brüsszeli vezetés kvóta rendszert akart ránk erőltetni, aminek a Fidesz és a KDNP foggal-körömmel ellenállt. Emiatt még szankciókat is róttak ki ránk, de a kormány ebből nem engedett. Jól látta ugyanis, a nyugati befogadó országok kálváriáját, ahol nagy migráns tömegek élnek. Tanult a világra zúduló csapásokból, mert ahol migránsok vannak, ott megnőtt a bűnözés, a terror, gyilkosságok, nők megerőszakolása és az antiszemitizmus. A muszlimok szélsőséges csapatai vallásuk nevében, ártatlan embereket gyilkolnak meg naponta, erőltetik a saría törvényt, végső céljuk muszlim kalifátusok bevezetése Európában, ha már elegendően lesznek. Asszonyaik, miután többnejűség van - ez is vallásukból következően - háromszor annyi gyermeket szülnek, mint az európaiak, így előbb utóbb elérik ezt. Van, ahol az európai iskolákban már tanítják a Koránt, ahol már nem főznek az iskolák sertéshúst, mert a muszlimok vallása tiltja. Van ahol már levették a kereszteket, nehogy érzékenységüket sértse, ugyanis nem ismerik el Jézus Istenfiúságát és keresztre feszítését értünk. Egyszóval a terület elfoglalása a muszlimok célja, vallásuk terjesztése a keresztény kultúra rovására. Így elmondható, hogy a Fidesz-KDNP migráns ellenessége, a keresztény kultúra védelme, Isten uralmának és dicsőségének megőrzése a keresztény Európában, legfőképpen hazánkban.

Háború helyett békepolitika

A kormány következetesen háborúellenes, minden fórumon szorgalmazza a békét. Főként Brüsszelben vétókkal száll szembe a háború további folytatásával, ami a brüsszeli elit célja. Így nem véletlen, hogy Budapesten lehet a Békecsúcs, Trump és Putyin közreműködésével. A világ két nagyhatalma éppen ezt a kis közép-európai országot szemelte ki a Békecsúcsra. Ez világossá tette a világban, Magyarország a békeszerzés hazája és ez csupán a kormánynak köszönhető. Kap ezért hideget, meleget, Putyin „pincsijének” nevezik, ukrán ellenességgel vádolják, holott csak békét szeretne. A háborúnak ugyanis nagy a tétje, elvezethet egészen a harmadik világháborúig. A Tisza ezzel szemben inkább háborúpárti állásponton van, „berántunk mindenkit” és „dicsőség Ukrajnának” - mondja katonai szakértője. Álságos módon mégis a Fideszt vádolja ezzel. A kormánynak a haza mindenekelőtt, mindent elkövet, hogy területünkön elkerüljük a háborút. Ezzel egész Európát is védi a harmadik világháborútól. Az sem véletlen hogy Orbán Viktor nemrég járt XIV. Leónál, a pápánál, akivel megegyeztek abban, hogy mindent el kell követni a békéért. Fidesz és KDNP közeli keresztény csoportok, folyamatosan imádkoznak érte.

Családtámogatás

Letagadhatatlan, hogy egyik kormány sem tett még ennyit a családok támogatásáért. Hogy megszülethessenek a kívánt kisbabák, hogy legyen a fiatal pároknak első lakása mind a kormány céljai között van. Ehhez olyan jogszabályokat vezetett be, olcsó hitellehetőségeket, adókedvezményeket, ami egyedülálló Európában. A gyerekek védelmében a szigorú pedofiltörvényt, az LMBTQ kitiltását az óvodákból, iskolákból. Az Alaptörvényben megfogalmazott családvédő elveket, mint a házasság egy férfi és egy nő közössége és lehetne sorolni. Ezeket mind a család védelmében vezette be.