A Drogmentes Magyarországért

Szerző: OS

2025. november 8. 13:04

A belügyminiszter, a legfőbb ügyész és az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2025. november 7-én a Magyar Igazságügyi Akadémián egymás után elmondott köszöntői erősítették fel a kábítószer bűnözés elleni küzdelemmel összefüggő szabályozás gyakorlati tapasztalatait összegző szakmai tanácskozás jelentőségét.

Ismeretes, Magyarország Kormánya 2025. február 22-én hirdette meg a Drogmentes Magyarország programot, a kábítószerek és az illegális tudatmódosító szerek előállításának, használatának, terjesztésének és népszerűsítésének felszámolását. A program mérföldköve a 2025. április 29-én elfogadott 2025. évi XIX. törvény, amelynek hét törvényt módosító rendelkezései 2025. június 15-én léptek hatályba.

A bűnügyi igazságszolgáltatás hivatásrendjeinek első számú irányító vezetői a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok munkatársai szakmai előadásaikban az egységes jogalkalmazás, és valamennyiük harmonikus együttműködése érdekében tekintették át az új szabályozást – ahogy ez volt dr. Pintér Sándor belügyminiszter, dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész és dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke köszöntőinek legfontosabb közös vezérgondolata is. Mert csak ezen az úton haladva lehet mind hatékonyabban fellépni a társadalmat több szinten is súlyosan érintő kábítószerrel kapcsolatos, gyakran a nemzetközi és a szervezett bűnözéshez is tapadó bűncselekmények ellen.

Kiadó: Belügyminisztérium