Balázs János zongoraművész a New York-i Carnegie Hallban ad koncertet

Szerző: mti

2025. november 8. 11:03

Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész Cziffra György emlékére magyar vonatkozású műsorral debütál New Yorkban vasárnap - közölték az esemény szervezői pénteken az MTI-vel.

Balázs János, a Magyar Kultúra Nagykövete szólóestje a Carnegie Hallban a 20. század legendás magyar zongoristája előtt tiszteleg azzal a céllal, hogy Cziffra György életművét és művészi örökségét világszerte a lehető legszélesebb körben megismertesse - olvasható a közleményben.

Mint írták, az estre a romantikus zongorairodalom emblematikus darabjaitól a kortárs magyar zenéig terjedő műsorral készül, mely kiemelkedő sikert aratott az előző hetekben Rómában és Brüsszelben is.

A tájékoztatás szerint a koncertprogram Chopinnel indul, és szerepelnek benne Eötvös Péter és Dubrovay László művei is. Felcsendülnek Liszt és Strauss kompozíciói, melyeket a víz tematika ihletett. Ezt követően egy Wagner-parafrázis és Liszt egyik leghíresebb alkotása, a Dante-szonáta hangzik majd el, amely Cziffra repertoárjának is gyakran előadott darabja volt.

Ezután a magyar zene és az improvizáció kerül a középpontba: a zongoraművész először magyar népzenei motívumokra épülő improvizációja, majd a már említett világhírű kortárs magyar zeneszerzők karakterdarabjai hangzanak el.

Az est Liszt 6. magyar rapszódiájával zárul, amelyet a magyar cigányzene ihletett, és amely Cziffra Györgynek is egyik kedvenc darabja volt - olvasható a közleményben.

A Cziffra Fesztivál támogatói a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A koncert szervezőpartnere a New York-i Liszt Intézet - áll az összegzésben.