Simicskó István: Az ikonfestés nemcsak művészet, hanem a hit megélése is - Különleges ikonkiállítás nyílt a Krug Művészeti Térben

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 8. 12:38

Péntek délután a Krug Művészeti Térben nyílt meg az a tárlat, amelyen Dr. Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetőjének a nyári ikonfestő táborban készült ikonjai és korábbi festményei is megtekinthetők.

Gyurity Milán, a Krug Művészeti Tér vezetője a beszédében kiemelte, hogy a kiállításhoz köthető projekt immár öt éve folyik a szerb Szent György-templom udvarában, a régi iskolaépületben; a galéria az elmúlt években sorozatosan helyet adott a tábor és az azzal párhuzamos kiállítások eseményeinek. Elmondta, hogy a kezdetekkor mintegy nyolc résztvevővel indultak, míg a legutóbbi táborra már húsznál is többen jelentkeztek, és a program folyamatosan bővül. Gyurity külön megköszönte a szerb egyháznak és a parókiának a rendelkezésre bocsátott helyiséget és a támogatást.

Dr. Simicskó István a megnyitón elmondta: „Mindig örömmel jövök ebbe a táborba, minden tavasszal már nagyon várom, hogy elérkezzen.” Beszélt a tábor időpontjáról - általában július első hete -, a festői közösség jó légköréről és arról, hogy a táborban nemcsak a művészi munka, hanem a lelki elmélyülés is fontos szerepet kap.

Hangsúlyozta, hogy az ikonfestészetnek komoly spirituális jelentősége van: régen a szerzetesek imádságok kíséretében festették az ikonokat, és ma is a megfestett szentek közbenjárását kérik az alkotók.

A görögkatolikus Simicskó Istvánt az ikonfestés felé belső indíttatás vezette. Kiemelte, hogy az alkotás folyamata hitet erősít:

„Jelentős mértékben erősíti és mélyíti a hitünket is a festészet. Ebben a mai Európában szerintem erre különösen szükségünk van.”

A megnyitón a közösségi összetartás fontosságáról is szólt, és rámutatott: „A szerbek jelmondata is azt mondja, csak az egység mentheti meg a szerbeket - úgyhogy nem kéne egymást bántani” -hangsúlyozta

Végül az ima jelentőségére, mint a hit eszközére hívta fel a figyelmet:

„Imádkozzunk a Jóisten segítségéért, öltsük magunkra a Jóisten teljes fegyverzetét, mert szükségünk lesz rá”

- utalva Pál apostol Efezusiakhoz írt levelére.

Fotókon az ikonkiállítás megnyitója: