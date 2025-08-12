Jó most magyarnak, fiatalnak lenni, hiszen a magyar kormány tényleg figyel arra, hogy könnyebb legyen elindulni az életben - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden, a fiatalok világnapja alkalmából Facebook-oldalán.
Varga-Bajusz Veronika videójában felsorolta, hogy a kormány mivel támogatja a fiatalokat, kiemelve, hogy 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, így többet tehetnek félre a fizetésükből; elérhető a kamatmentes, 4 millió forintos munkáshitel, ami nagy segítség lehet a pályakezdésnél.
Úgy folytatta, hogy a lakhatás és a családalapítás segítésére ott a "fix 3 program", a babaváró támogatás, a csok plusz, a lakhatási és tanulmányi támogatás.
A kollégiumok országos szinten megújultak, megújulnak, és egyre több ösztöndíjprogram, tehetséggondozó lehetőség nyílik meg a fiatalok előtt - tette hozzá.
Az államtitkár szerint az egyetemi, szakképzési, pályakezdő lehetőségek folyamatosan bővülnek, a tanári fizetések egyre magasabbak.
"Azoknak a fiataloknak, akikkel az elmúlt időszakban találkoztam, elmondásaik alapján sokat jelent, hogy egyre könnyebb önálló életet kezdeni. Nem kell választani a tanulás, a munka vagy a család között. Ezek egyszerre elérhetők és támogatottak. Büszkék vagyunk rátok, a magyar fiatalokra, és úgy hisszük, soha nem volt még ennyi lehetőség előttetek, éljetek vele! Isten éltesse a magyar fiatalságot!" - fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
"Ma délután Denisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket" - tájékoztatott a külügyminiszter.
-
"Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is - mondta Kean.
-
"A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker" - fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.