Guadalajarai tenisztorna - Udvardy kétszettes sikerrel a döntőben
2025. szeptember 5. 23:03

Udvardy Panna kétszettes sikerrel jutott be a Guadalajarában zajló 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású keménypályás női challenger tenisztorna döntőjébe.

A női versenyeket szervező WTA honlapja szerint a világranglistán 134. magyar játékos pénteken Marija Kozirjevával csapott össze a fináléért, és 4:3-nál el tudta venni a rangsorban 544. orosz ellenfél adogatójátékát, majd 42 perc elteltével szettelőnybe került. A második felvonásban 1:1 után három gémet nyert Kozirjeva, az ezt követő öt játék viszont Udvardyé lett, aki az egy óra 40 perces mérkőzést lezáró szervagémet semmire hozta.

Eredmény, elődöntő:

Udvardy Panna-Marija Kozirjeva (orosz) 6:3, 6:4

mti
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
MTI Hírfelhasználó