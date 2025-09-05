Guadalajarai tenisztorna - Udvardy kétszettes sikerrel a döntőben

Udvardy Panna kétszettes sikerrel jutott be a Guadalajarában zajló 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású keménypályás női challenger tenisztorna döntőjébe.

A női versenyeket szervező WTA honlapja szerint a világranglistán 134. magyar játékos pénteken Marija Kozirjevával csapott össze a fináléért, és 4:3-nál el tudta venni a rangsorban 544. orosz ellenfél adogatójátékát, majd 42 perc elteltével szettelőnybe került. A második felvonásban 1:1 után három gémet nyert Kozirjeva, az ezt követő öt játék viszont Udvardyé lett, aki az egy óra 40 perces mérkőzést lezáró szervagémet semmire hozta.

Eredmény, elődöntő:

Udvardy Panna-Marija Kozirjeva (orosz) 6:3, 6:4

mti