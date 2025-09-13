Gyilkosság Nagykanizsán

2025. szeptember 13. 20:02

Megöltek egy férfit péntek este Nagykanizsán, az elkövetőt a helyszínen elfogták - közölte a police.hu oldalon szombaton a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Közlésük szerint a rendőrségre pénteken 20 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy férfit.

Az eddigi információk szerint egy 60 éves férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe.

A zalai nyomozók a helyszínen elfogták az elkövetőt. Emberölés miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását.

mti