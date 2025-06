II. Rákóczi Ferenc csehországi nyomdokaiban

2025. június 28. 13:07

A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége prágai helyi szervezetének egy csoportja 2025. jún. 7-én meglátogatta Jindřichův Hradec (Neuhaus) dél-csehországi várost, amelynek múzeumja magába foglalja II. Rákóczi Ferenc egyik fontos állomását, amely 1688-tól 1690-ig tartott.

II. Rákóczi Ferenc 1676. márc. 27-én született a magyarországi Sátoraljaújhelyhez közeli Borsiban. Édesapja I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmi családból származott, édesanyja Zrínyi Ilona származását tekintve horvát származású volt. II. Rákóczi Ferenc politikailag nagyon zűrzavaros időben élt, és az osztrák uralkodó ház érdekei azt kívánták, hogy tanulmányai és vallása megfeleljen a császárnak. Ezért, amikor a munkácsi várból, amelyet édesanyja hősiesen védett, de kénytelen voltak az osztrák katonaságnak feladni, az ifjú Ferenc a császár parancsára el lett szakítva édesanyjától, akit már többé nem is látott. Leopold Kollonich püspök gyámja alá volt rendelve, aki hamarosan a neuhausi jezsuita kollégiumban elhelyezte el, hogy itt kapjon olyan oktatást, ami Lipót császárnak megfelelne.

A jezsuita gimnáziumot és a kollégiumot Adam von Neuhaus és neje Catherine de Montfort alapította 1594-ben. Nem kis pénzügyi szubvenciót kapott, aminek köszönhetően hamarosan ismert és jelentős iskolává vált. Az neuhausi iskolában Európa számos városából származó diákok tanulták a kornak megfelelő tantárgyakat. Rákóczit a jezsuiták a negyedik osztályba, ún. syntaxba, sorolták be. Kezdetben poétikát, majd retorikát tanult, később az antik görög és római szerzők munkáinak elemzése volt az a tanulás tárgya. További tantárgyak a matematikából a törtek számítása, a földrajz alapjai, a heraldika, genealógia és egyháztörténet voltak. A nyelvek tanítása mellett nagy hangsúly helyeztek az iskolai színházra, amiben Rákóczi is részt vett. A vallási nevelés és viselkedés fontos pozíciót foglalt el az oktatásban és az egész életvitelben. Rákóczi kitűnő tanulója volt az iskolájának, ezt bizonyítja a bejegyzés is a Historia Collegii című iskolai krónikában. A fiatal Ferenc megkedvelte a jezsuita kollégiumot, és ö is kedveltje lett a társaságnak, de inkább a tanárokkal barátkozott mintsem a tanulótársaival.

A neuhausi évekkel nem fejeződik be Rákóczi tartózkodása Csehországban. 1690-ben befejezve neuhausi középiskolai tanulmányait átköltözött Prágába, és a prágai egyetemen, amely akkor a jezsuiták kezén volt, filozófiát kezdett tanulni. De ez már más téma. Az egyetemen 1692-ig tanult, amikor a felügyelőjével együtt Bécsbe rendelték a nővére esküvőjére, és a vagyon elosztására. Az egyesség megkötése után már nem tért vissza Csehországba.

Palágyi István György



