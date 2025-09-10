Kamatdöntés - Egyhangúlag szavazott az alapkamatról a monetáris tanács augusztusban
2025. szeptember 10. 20:34

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban - olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

A tanács egyöntetű értékelése szerint a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. Az augusztusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt.
 
Az augusztus 26-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
 
Több döntéshozó kiemelte, hogy az elmúlt hónap során tapasztalt oldódás ellenére az elhúzódó kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is bizonytalan világgazdasági környezetet okoznak.
 
A tanácstagok egyetértettek abban, hogy az inflációs kilátásokat továbbra is felfelé mutató kockázatok övezik, így a szigorú monetáris kondíciók biztosításával érhető el az inflációs cél fenntarthatóan.
 
A júniusi Inflációs jelentésben kiemelt kockázati tényezőként azonosított lakossági inflációs várakozások továbbra is érdemben magasabban alakulnak az árstabilitással konzisztens szintnél. A várakozások horgonyzása kulcsfontosságú az árstabilitás elérése érdekében - írták.
 
A jegyzőkönyv szerint a tanács egyetértett abban, hogy kiemelt figyelemmel kell kísérni a külső egyensúlyi folyamatok alakulását és a júniusi előrejelzés megállapításait a szeptemberi Inflációs jelentés keretében vizsgálják felül.
 
A döntéshozók véleménye szerint a jegybank továbbra is az árstabilitás és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud leginkább hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez.
 
Jelezték: a június óta az inflációs pályát potenciálisan befolyásoló, beérkezett adatok és információk hatásait az MNB a szeptemberben megjelenő előrejelzésében fogja átfogóan értékelni.
 
A monetáris tanács következő kamatmeghatározó ülését szeptember 23-án tartja, amelyről október 8-án 14 órakor tesz közzé rövidített jegyzőkönyvet.
MTI
