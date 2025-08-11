Konyhaművészeti különlegességekkel várja a vendégeket a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál

A bor, a pezsgő, a gasztronómia, a kultúra és a közösségi élmények háromnapos ünnepére várják a látogatókat a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál szervezői szeptember 5. és 7. között.

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata hétfői közleménye szerint az immár 35. alkalommal megvalósuló, ingyenes programsorozat keretében az érdeklődők olyan helyszíneken tehetnek látogatást, mint a Törley Pezsgőmanufaktúra, a Sauska Pincészet, a Katona Borház vagy a Záborszky Kúria.

A fesztivál nyitóeseménye a hagyományos szőlőáldás, egyik kiemelt társrendezvénye pedig a Kolonics György-emlékkiállítás lesz, amelynek a Magdolna Udvar ad otthont.

Hangsúlyozták, hogy a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál nemcsak a bor és pezsgő iránti szenvedélyről szól, hanem tisztelgés is mindazon közösségek előtt, amelyek generációkon át dolgoztak azon, hogy Budafok méltán viselhesse a Budapest Bornegyede címet.

"A bor, a pezsgő, a gasztronómia és a kultúra szeretete évszázadok óta szövi át Budafok-Tétény mindennapjait. A római korig visszanyúló tradíció, a monarchia idején virágzó borkereskedelem és az egyedülálló, több mint 100 kilométeres pincerendszer mind hozzájárulnak kerületünk különleges karakteréhez"

- idézte a közlemény Karsay Ferencet, Budafok-Tétény polgármesterét.

A háromnapos programsorozat látogatói számos koncerten is részt vehetnek, fellép mások mellett a Dohnányi Big Band, Oláh Gergő, az Animal Cannibals, a Tordasi Szivárvány Együttes és a Kolompos zenekar is. A szervezők ezen kívül görög, horvát, ukrán és roma nemzetiségi műsorral, gólyalábas utcavarieté-előadással, mese- és bábjátékokkal, valamint egyéb családi és gyermekprogramokkal, játékokkal várják az érdeklődőket.

Mint kiemelték, a fesztivál záró napján írják alá a megállapodást Tokaj és Budafok-Tétény között, amelynek célja a borászok munkájának támogatása, valamint a szőlőtermesztés, a borkészítés, a borturizmus és a kulturált borfogyasztás ösztönzése.

A fesztivál részletes programja és további információ a budafokiborfesztival.hu oldalon érhető el.

mti