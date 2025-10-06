Kövér az ellenzéki gyülöletpolitikáról

A nem magyarnak született, de a magyar szabadságért a csatateret, a bitófát is vállaló aradi vértanúk áldozata jelzi, hogy az 1948–49-es szabadságharc idején vonzó volt magyarnak lenni – mondta a nemzeti gyásznapon, hétfőn, az Országgyűlés elnöke a Harcosok órája című online műsorban. Kövér László arról beszélt: az aradi vértanúk nagyjából fele nem magyar etnikumú ember volt, hanem örmény, horvát, szerb, német, és érdemes föltenni a kérdést, hogy miért vállalták ezek az emberek a bitófát is a magyar nemzet szabadságáért. Meglátása szerint a magyar szabadságharc egyfajta válasz lehet a nyugat-európai országok kínlódására, reménytelen küzdelmeire az integráció terén, hogy nem sikerül magukhoz idomítaniuk az idegen kultúrával bejövő tömegeket. Abban a népben, amelyik befogad, kell, hogy legyen valami vonzó, valami, ami vonzóvá teszi a kultúráját, a mentalitását, a tartását azok számára, akik bejönnek.
Kövér László hozzátette: egyrészt gondolkodnunk kéne, hogy mi az, ami bennünket akkor ilyen vonzóvá tett, nehogy elveszítsük, másrészt büszkének is kell lennünk rá. A házelnök a szabadságharc másik, ritkán emlegetett és napi aktualitással is rendelkező motívumaként említette, hogy amikor a Nyugat államaként bennünket lenéző osztrákok a csatatéren megalázó vereségeket szenvedtek tőlünk, akkor a császár elment „kvázi térden csoszogva”, hogy „a lenézett, barbár, bunkó oroszok segítségét kérje”, és csak a 170 ezer dzsidás segítségével tudtak bennünket katonailag térdre kényszeríteni. A művelt Nyugat, amelyik most olyan finnyás és „undorkodva néz a keleti diktatúrákra” és autoriter rendszerekre, ez a Nyugat, „mindig, bármikor hajlandó volt bárkivel, az ördög öreganyjával is” szövetkezni, ha az érdekeit akarta érvényesíteni – fogalmazott.
Az ellenzék célja a gyűlöletet őrjöngésig fokozni
Kövér László a Szőlő utcai ügyről szólva úgy fogalmazott: „ne legyen illúziónk, ezt nem félhülye emberek találták ki”, „politikai boszorkánykonyhákba kotyvasztották össze ezt a mérget”. Németh Balázs műsorvezető kérdésére, hogy az ügyet a parlamentbe vivő ellenzéki pártok és képviselők „tudatos vagy félhülye” tagjai-e a botrányért felelős hálózatnak, a házelnök úgy felelt: is-is. Sokuk szellemi képességeiből nem telik ki, hogy átlásson egy ilyen ügyet, de nem lehet mindenkivel ilyen megengedő – mondta az ügyről, amely szerinte tipikusan Dobrev Klárára vallott.
A házelnök szerint a Szőlő utcai ügy nagyon hasonló a 2006-os eseményekhez és a romagyilkosságokhoz. A mostani ellenzék már egyszer eljátszotta azt, hogy miután 2006-ban – az őszödi beszéd utal erre – teljesen tisztában lehettek azzal, hogy 2010-ben nincs esélyük demokratikus választást nyerni, az egyetlen megoldásuk lett volna olyan zavargásokat előidézni, amiben akkor ők a hatalom oldalán megpróbálják kiiktatni a potenciális riválist, azaz a Fideszt. Most ennek az inverze zajlik. Meg kell próbálni a gyűlöletet őrjöngésig fokozni és olyan állapotokat teremteni Budapest utcáin, hogy ne lehessen normális választást tartani, illetve, akármi legyen is egy normális választásnak az eredménye, azt meg lehessen kérdőjelezni. Kövér László a Semjén Zsolt parlamenti felszólalására vonatkozó kérdésre azt felelte: először átfutott az agyán, hogy nem ad szót a miniszterelnök-helyettesnek, mert azt gondolta egy pillanatig, hogy „olyan méltatlan, olyan undorító mindaz, ami ott történt”, hogy nem szabad komolyan venni, „mintha ott se lettek volna, folyjon tovább a munka”.
De – mint mondta – ezt egyrészt a házszabály alapján nem nagyon teheti meg, tehát tulajdonképpen kötelessége volt szót adni Semjén Zsoltnak, másrészt látta a „kétségbeesést az arcán, hogy az nem lehet, hogy ebben ő ne tudja megvédeni magát”. Harmadrészt, kicsit tovább gondolva, ő is rájött, hogy ez itt most több, mint bármelyik eddigi rágalom, amivel nap mint nap szembesülniük kell kormánypárti képviselőként. „És akkor némi levegővétel után szót adtam neki.”
A verbális erőszakot az első adandó alkalommal, csírájában el kellett volna fojtani
Szólt arról is: régóta szorgalmazza a fellépést a verbális erőszakkal szemben, amelyet szerinte az első adandó alkalommal, csírájában el kellett volna fojtani. Azt is mondta: beérett az egykori köztársasági elnök, Sólyom László alkotmánybíróságának „sárkányfog-veteménye”, mert „ő találta ki azt a marhaságot, hogy a közélet szereplőinek többet kell tűrni, mint az egyszerű embernek”.
Kövér László jelezte: ő pont fordítva gondolja, miután a közélet szereplői egy demokráciában legitim módon képviselik a közösséget az általuk vezetett intézményeken keresztül, ezért aki őket alaptalanul gyalázza, az a felhatalmazó közösséget is megsérti. A házelnök arról, hogy Szabó Tünde, a Párbeszéd országgyűlési képviselője pert nyert a magyar állammal szemben az Emberi Jogok Európai Bíróságán, azt mondta: a bíróság arra hivatkozva marasztalta el a magyar államot, hogy nem hallgatták meg a képviselőket, valójában azonban maga az ellenzék akadályozta ezt meg.
A házelnök döntését a mentelmi bizottság előtt meg lehet támadni, de ők a mentelmi bizottságban megakadályozták, hogy ez napirendre kerüljön. Andrej Babis választási győzelmét úgy értékelte: „a demokráciában mégiscsak van remény”. Az emberek kifejezhetik az akaratukat, és azért a józan többség „egyrészt józan, másrészt képes többségbe kerülni, ha átlát a szitán”.
A Tisza Pártról azt mondta: hitelességi kérdés is, hogy egy pártnak van-e jelöltje vagy nincs. Ha nem meri megnevezni őket, akkor valójában nincs, mert az azt jelenti, hogy a jelöltek nem merik megmutatni magukat, és vállalni a küzdelmet. Azt is mondta, a választásokon lesznek, akiknek teljesen mindegy, tehát ha a „háromlábú vak hintalovat indítja a Tisza”, arra is habozás nélkül hajlandók lesznek leszavazni. „Nekünk azokhoz kell szólni elsősorban, akik nem ezen az alapon szavaznak”, és ott számítani fog a jelöltek személyes kvalitása – tette hozzá Kövér László.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb, júliusban készült kutatása szerint a magyar társadalom túlnyomó többsége, 72 százaléka támogatja a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet. Mindössze minden hatodik ember, 17 százalék gondolja úgy, hogy ez a kedvezmény indokolatlan.
Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett videóban a mesterséges intelligencia (MI) társadalmi és gazdasági hatásairól, valamint a kormány ezzel kapcsolatos jogalkotási lépéseiről beszélt.
Orbán Viktor felidézte, hogy számos ártó és sok, talán csak naiv törekvés irányul ma Európában arra, hogy "leváltsuk azt, ami régi, hogy mi magunk találjuk ki, és határozzuk meg az életelveket és erkölcsi rendet, amelyben élni szeretnénk, és az elődeink életrendjét képviselőket és társulásaikat szorítsuk ki a falu, azaz életünk közeléből".