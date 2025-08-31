Labdarúgó NB I - A Ferencváros legyőzte és megelőzte a Vasutast

2025. augusztus 31. 23:22

A címvédő Ferencváros vendégként 3-0-ra nyert a Debrecen ellen a labdarúgó Fizz Liga hatodik fordulójának zárómérkőzésén, ezzel a második helyre jött fel, éppen vasárnapi vendéglátója elé.

Noha a három-nullos győzelem magabiztosnak látszik, a meccskép alapján a Fradi rengeteg hibával játszott. A saját térfélen való gyerekes labdaeladásból a Vasutas nem rúgott gólt, de ezt az infantilis hibát a nemzetközi mezőnyben azonnal góllal büntetik. Az FTC-ben több olyan játékos van, akik nem érik el a csapat színvonalát. Ezek még a magyar bajnokság megnyerését is kétségessé teszik, a nemzetközi mezőnyben való sikert azonban egyértelműen aláaknázzák.

Fizz Liga, 6. forduló:

Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 0-3 (0-2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 674 néző v.: Rúsz

gólszerzők: Varga B. (14., 40.), Gruber (88.)

sárga lap: Szécsi (68.), Lang (78.)

Debrecen:

Varga Á. - Mejías, Lang, Hofmann (Vajda, a szünetben), Kulbacsuk - Szűcs T. (Cibla, 85.), Batik - Szécsi (Gordic, 71.), Dzsudzsák (Djokic, 71.), Kocsis - Bárány (Sissoko, 85.)

Ferencváros:

Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Tóth A. (Ötvös, 69.), Keita (Levi, 69.), Kanichowsky - Cadu (Makreckis, 84.), Nagy B. (O'dowda, 84.) - Varga B., Pesic (Gruber, 57.)

Az első bő tíz percben három nagy helyzetet is kidolgozott az ellenfelénél sokkal aktívabban futballozó Ferencváros. A hazai csapat minden erejét a védekezésre fordította ebben az időszakban, nem tudott támadást vezetni. Még negyed óra sem telt el, amikor bal oldali szöglet után Varga Barnabás fejesével vezetéshez jutott az FTC, amely aztán a folytatásban is rendre gyorsan visszaszerezte a labdát a debreceniektől. A hazaiak alig jutottak át a felezővonalon. A félidő közepén szép támadás végén újabb gólt szerzett a fővárosi csapat, de VAR-vizsgálat után ezt les miatt érvénytelenítette Rúsz Márton játékvezető. A folytatásban valamelyest csökkent a hazai kapura nehezedő nyomás, egy alkalommal a Debrecen lövésig is eljutott a túloldalon, de az egyértelmű ferencvárosi fölény ezzel együtt megmaradt, és egy kidolgozott akció végén Varga megszerezte a második gólját.

Szünet után pár percen belül többet mutatott támadásban a DVSC, mint az első félidőben és labdaszerzés után Kocsis passzából Bárány be is talált a kapuba, de les miatt érvénytelen volt a gól, így elmaradt a szépítés. Ennek ellenére bátrabban játszott ekkor a Debrecen, és nem volt már annyira egyoldalú a mérkőzés. Sőt, több hazai helyzet is kialakult. A 70. perc környékén három lövés ment a ferencvárosi kapura, de a labda mindannyiszor középre tartott, így Dibusznak nem volt nehéz dolga. Végül az FTC szerzett még egy gólt Gruber pontos távoli lövésével.

A fővárosiak az első félidőben nagy fölényben játszottak, a másodikban pedig kontrollálták az élénkebbé és bátrabbá váló hazaiak gólszerzési próbálkozásait, és úgy áll a második helyen, hogy az élcsoport többi csapatánál egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

MTi/gondola